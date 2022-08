Mesera regresa propina de 20 pesos a clientes de restaurante en Bellas Artes: consideró que era poco

Comparte esta Noticia

El debate sobre si es obligatorio o no dar propinas a los meseros continúa siendo un tema de conversación en Facebook, pues en esta ocasión, jóvenes exhibieron a una mesera del famoso restaurante La B-T-K , quien supuestamente les habría regresado su propina de 20 pesos, ya que, consideró, era muy poco y no se acercaba al diez por ciento que necesitaba.

El usuario identificado como Jorge Antonio, publicó su testimonio en un grupo de Facebook llamado Fondita de comida rápida. Ahí contó que fue con un grupo de amigos al restaurante ubicado en Bellas Artes.

Supuestamente, la joven que los atendió, dejó en claro que si bien la propina no era obligatoria, le gustaría que “le dejaran algo” por su trabajo. Luego de pedir la cuenta, los jóvenes dejaron 20 pesos, debido a que el servicio lo consideraron deficiente: tardaron más de 50 minutos esperando su comida, en varias ocasiones solicitaron bebidas que les llegaron después de casi 20 minutos, y varias de los alimentos que solicitaron no les fue entregado. Fue ahí cuando la trabajadora se enojó con ellos, pues consideró que no estaban dando una buena propina por su servicio.

Justo cuando se estaban retirando, la mesera los alcanzó y les regresó su dinero, argumentando que la propina tendría que ser mínimo del 10 por ciento, por lo que en realidad debieron dejarle 300 pesos, considerando que su cuenta fue de 2 mil pesos (tampoco a este portal de noticias, Informado Caribe, le cuadró esta cuenta)

Como era de esperarse, la publicación volvió a abrir el debate entre quienes defendieron a la mesera, asegurando que los comensales no valoran el trabajo que hacen y quienes reiteraron que deberían exigir mejores salarios antes que propinas.

“Si el sueldo es bajo y las condiciones injustas, vayan ante autoridades competentes a conciliar con los patrones. Buenos para exigir y reclamar a quien no le corresponde, que son los comensales, pero parece que jamás llevan a quien deberían a juicio, que es a los dueños, con ellos calladitos”, “Que tiempos, ahora se “indignan” por 20 pesos de propina, ya con eso mejor ni dejar nada si no son agradecidos, se los deberían poner en mayúsculas: la propina es voluntaria”, expresaron los internautas.