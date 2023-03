Geraldine Ponce presume su embarazo en el Zócalo. Usuarios afirman que su hijo es de AMLO.

Comparte esta Noticia

Geraldine Ponce, presidenta municipal de Tepic, se hizo tendencia al presumir su embarazo durante su asistencia al evento para conmemorar la Expropiación Petrolera, en la CDMX.

A través de las redes sociales la alcaldesa presumió su “pancita” al mismo tiempo que se encontraba en un espacio exclusivo “para invitados especiales” frente al templete del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Hasta mi bebita sintió la emoción y la alegría en la celebración de ayer, que no dejaba de moverse. Va a ser una niña muy activa”, escribió la alcaldesa junto a un video donde se le ve acariciando su vientre.

Geraldine Ponce anunció su embarazo el 28 de diciembre de 2022 a través de sus redes sociales. No obstante, desde aquel momento, la presidenta municipal de Tepic no ha compartido públicamente quien es el padre de su bebé, además de que actualmente no cuenta con pareja.

“Fue al Zócalo a presumirle a la primera dama que espera un hijo de su marido”, “ese bebé ya tiene el futuro asegurado”, “esa mirada es de alguien que es la amante de AMLO”, señalaron algunos de los comentarios en las redes de Ponce.

Sin embargo hubo miles de mensajes más que la defendieron, argumentando que su vida privada es aparte. Además resaltaron que es muy posible que la joven de 28 años se haya embarazado por medio de indemnización artificial.

Por su parte el Presidente de la República ni su esposa han hecho comentarios sobre este tema.

Esta es la zona VIP de la marcha de López, para todo los que dicen que era para los adultos mayores díganme ¿Cuantos ven en este video?



Olviden la parte donde se ve claramente que Geraldine va con toda la intención de pedir pensión a palacio. pic.twitter.com/5nXW6lvNE8 — Linda Sofia. ☘️ (@ladimitrova) March 20, 2023