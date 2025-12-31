Gobierno de Estefanía Mercado fortalece atención a conductores con Unidad de Auxilio Vial

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno municipal que encabeza la presidenta Estefanía Mercado, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informa que, como parte del Operativo Vacacional Guadalupe-Reyes, se activó de manera piloto la Unidad de Auxilio Vial, la cual ha brindado 63 servicios de apoyo gratuitos a la ciudadanía desde el inicio de sus operaciones, a principios del mes de diciembre.

Esta acción se implementa con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y mejorar la atención a conductores durante la temporada vacacional, caracterizada por un incremento en la movilidad vehicular.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Carlos Montesinos García, destacó que la Unidad de Auxilio Vial ha permitido ofrecer atención oportuna a conductores que enfrentan diversas situaciones en la vía pública, contribuyendo a la prevención de accidentes, a la agilización de la circulación y a la reducción de riesgos durante los traslados.

Entre los servicios proporcionados -dijo- se encuentran el apoyo a conductores con fallas mecánicas menores, abanderamiento en incidentes de tránsito, cambio de neumáticos por ponchaduras, auxilio por falta de combustible, paso de corriente y orientación preventiva, priorizando en todo momento la seguridad de quienes transitan por las vialidades del municipio.

En el marco del Operativo Vacacional Guadalupe-Reyes, la Unidad de Auxilio Vial piloto continuará operando durante fechas de alta movilidad, como el 31 de diciembre, con servicio las 24 horas, a fin de reforzar la atención a la ciudadanía y a los visitantes.

El funcionario reiteró a la población que, en caso de requerir apoyo, puede solicitar el servicio a través del número de emergencias 911, y exhorta a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones del personal operativo.