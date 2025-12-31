Supervisa Mara Lezama avance del nuevo Hospital General de Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa y el secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado, realizaron una visita de supervisión a la obra del nuevo Hospital General de Chetumal, donde constató el avance físico de este proyecto estratégico en materia de salud, que beneficiará a más de 270 mil habitantes del sur del estado.

“Este hospital será una realidad y contará con 120 camas, tres quirófanos, dos salas de expulsión y una sala de tococirugía, además de un área de urgencias y unidades de cuidados intensivos para adultos, pediátricos y neonatales. Asimismo, estará equipado con servicios de Rayos X, ultrasonido, tomografía, hemodinamia, resonancia magnética y laboratorio clínico, y mucho más”, explicó la titular del Ejecutivo.

Durante el recorrido enfatizó que esta obra es un anhelo de muchos años y hoy se puede afirmar que en un gobierno de la cuarta transformación, en un gobierno humanista con corazón feminista, será una realidad. Mara Lezama subrayó que se trata de una obra largamente demandada por la población, que durante años no se concretó debido a malas prácticas y corrupción.

El nuevo Hospital General se construye sobre una superficie superior a los 25 mil metros cuadrados y representa una inversión mayor a los mil 500 millones de pesos. “Es dinero del pueblo que durante muchos años se perdía en la corrupción; hoy el panorama es distinto gracias al apoyo del gobierno federal encabezado entonces por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y hoy por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y a través del director general de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez” expresó Mara Lezama.

Y añadió: “Hoy podemos decirlo de frente, sin titubeos: aquí está la transformación, en concreto, en acero, en equipos y en servicios para la gente”, al señalar que esta supervisión tiene como objetivo verificar avances y garantizar que los recursos públicos se traduzcan en bienestar para las y los quintanarroenses.

La titular del Ejecutivo enfatizó que esta nueva infraestructura hospitalaria representa justicia social para el sur del estado, al acercar servicios médicos modernos, con tecnología de punta y atención humana. Añadió que su gobierno trabaja con honestidad y compromiso para que el presupuesto tenga un destino claro: la salud y el bienestar de la población.

Finalmente, Mara Lezama destacó que el nuevo Hospital General de Chetumal es una muestra de que, cuando se gobierna con responsabilidad y amor al pueblo, los resultados se reflejan en obras que generan esperanza y mejor calidad de vida para las familias de Quintana Roo.