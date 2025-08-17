Gobierno del Estado retira ambulancias de la Academia de Policía tras denuncia pública

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Tras la difusión de un video que evidenció el abandono de ambulancias en instalaciones de la academia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en Huay-Pix, el Gobierno de Quintana Roo ordenó de inmediato el retiro de las unidades. En total, 12 ambulancias que permanecían estacionadas en brechas de dicho centro fueron movilizadas este fin de semana, luego de que la denuncia ciudadana generara cuestionamientos sobre el uso de recursos destinados a emergencias médicas.

Las imágenes, que se viralizaron en cuestión de horas, mostraban las unidades bajo condiciones de aparente desuso, lo que provocó indignación en un contexto donde diversas comunidades rurales han denunciado la falta de transporte adecuado para atender urgencias médicas.

La respuesta gubernamental fue rápida, pero no despejó las dudas sobre por qué estas ambulancias no estaban en operación ni cuál será su destino inmediato.

La falta de transparencia en la administración de los recursos públicos y la pertinencia de mantener inactivas unidades que podrían estar salvando vidas en zonas con rezago en servicios de salud inclina a los ciudadanos a la desconfianza. Para los habitantes de Chetumal y comunidades apartadas, la denuncia confirmó lo que se ha señalado reiteradamente, mientras hay ambulancias guardadas, ellos dependen de traslados improvisados y con alto riesgo para los pacientes, incluso de urgencia, como resultado de los múltiples accidentes viales en la capital del Estado.

Aunque la movilización de las ambulancias pretende contener la polémica, persisten cuestionamientos de fondo y el sin sentido de su permanencia en las cercanías de Huay-Pix durante meses y bajo qué criterios se distribuirán ahora.

Fuente: Cambio22