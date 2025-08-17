Inicia este lunes la primera ruta piloto “Ruta Caribe” en Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Después de un mes de consulta ciudadana a través de mesas de trabajo, buzones, encuestas y un foro con expertos en movilidad, este lunes inicia la primera ruta piloto de transporte masivo en la capital del Estado, “Ruta Caribe”, informó el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo).

Esta primera ruta piloto forma parte las estrategias del Plan Estratégico de Movilidad para Chetumal, y ofrece un transporte digno, eficiente y sostenible, pensado para el bienestar de todas y todos los chetumaleños.

La “Ruta Caribe” comenzará operaciones este lunes 18 de agosto, conectando puntos estratégicos como la escuela primaria “Centenario de la Revolución”, el “Parque Acuático El Manatí, el Gimnasio Nohoch Suku’n, el Hospital General, la Clínica Carranza, la Secundaria “Adolfo López Mateos”, el DIF Municipal, la 34 Zona Militar; Sam’s Club, los Servicios Estatales de Salud, el Parque de las Casitas, el Estadio 10 de Abril, la Estación de Bomberos, el Instituto Tecnológico de Chetumal, Zoológico Payo Obispo y la escuela secundaria “Armando Escobar Nava”.

La “Ruta Caribe” dará servicio de lunes a domingo de 06:00 de la mañana a las 10:00 de la noche.

Como parte del compromiso de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, con la movilidad sustentable de las y los ciudadanos, el servicio será totalmente gratuito a partir del lunes 18 agosto hasta domingo 24 del mismo mes, permitiendo a las y los chetumaleños conocer el recorrido de la ruta piloto y aportar sus comentarios para mejorar el servicio antes de su implementación definitiva.

Con esta ruta piloto se reafirma el compromiso de transformar la movilidad con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, construyendo un sistema de transporte público seguro y eficiente, que mejore la calidad de vida y fortalezca la conexión las y los chetumaleños.