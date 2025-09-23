Gobierno exhibe a 32 farmaceúticas por incumplir entrega de medicamentos

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno mexicano evalúa la posibilidad de presentar denuncias penales contra las empresas farmacéuticas que, de manera “malintencionada”, no cumplan con el suministro de los insumos médicos comprometidos, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Luego de cuatro meses, las empresas que ganaron la adjudicación para el suministro de medicamentos fueron exhibidas por funcionarios del sector Salud debido a los retrasos en la entrega de millones de insumos.

Ahora, los proveedores enfrentan una cuenta regresiva para comenzar a surtir lo pactado antes de que se tomen medidas, incluyendo sanciones hasta posibles acciones penales por delitos contra la salud.

“Ahí donde se encuentre que es mal intencionado, tiene que haber denuncia penal. No solamente que no se le vuelva a comprar a estas empresas, sino denuncia penal”, comentó la mandataria durante la conferencia de prensa del 23 de septiembre.

Agregó que quienes se quejan sobre la deficiencia del sistema de Salud lo hacen por un interés particular, luego de que se les retirara la distribución de medicamentos, aunque algunas de estas quejas provienen de organizaciones que evidencian la falta de medicamentos oncológicos para niños y adultos.

“Quién se queja contra el gobierno, pues es que quiere seguir teniendo los privilegios de la distribución de medicamentos que tenía antes. Y esos privilegios se terminaron”, agregó.

Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, aseguró que las autoridades están cerca de lograr el 100 por ciento del suministro de medicamentos en el IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE, pero hay empresas que no cumplieron con lo pactado.

En total son 32 empresas, que registran un retraso de más del 50 por ciento de los insumos médicos desde que ganaron la adjudicación hace más de cuatro meses. Entre ellos se incluyen medicamentos de especialidad, oncológicos y materiales de curación, lo que representa millones de piezas que no fueron entregadas a los derechohabientes para tratar sus padecimientos.

Porcentaje de cumplimiento de las farmacéuticas:

Bioxintegral: 100 por ciento Productos Farmacéuticos: 88.6 por ciento Serral: 83.7 por ciento Comercializadora Ucin: 83.6 por ciento Distribuidora de Consumibles Médicos CR: 79.4 por ciento Abastecedor Higiénico de Sonora: 78.6 por ciento Global Business Group: 77.5 por ciento Médica Polaris: 75.4 por ciento Labco Soluciones Médicas: 74 por ciento Discalab: 73.7 por ciento Grupo Médico Castro Díaz SC: 71 por ciento Gelpharma: 66.8 por ciento Puerta del Sol Capital: 66.5 por ciento Medical Recovery: 66.3 por ciento Sun Pharma de México: 63.5 por ciento Maderie: 63.3 por ciento Sanabri: 61 por ciento Esteripharma: 60.9 por ciento Grupo Farmacéutico Totalfarma: 60.7 por ciento Impsulso Integral Popular: 58.9 por ciento Impulsadora de Material Hospitalario: 58.6 por ciento Laboratorio Eurofama de México: 58.4 por ciento Equipos de Biomedicina de México: 57.2 por ciento Proveedora Gama Medical: 57.2 por ciento Endomédica: 57 por ciento Surtidora Médica de Occidente: 55.5 por ciento

En el caso de farmacéuticas de medicamentos oncológicos:

Accord Farma: 55 por ciento Zurich Pharma: 18.3 por ciento Laboratorios Pisa: 16.8 por ciento Zeux Lifesciences: 16.7 por ciento Novag Infancia: 16.7 por ciento Amarox Pharma: 9.3 por ciento.

“No podemos llegar al cien por ciento si los proveedores que asumieron compromisos formales con el gobierno de México no los cumplen. Por eso, a los que nos están escuchando ahora les pedimos que se tomen en serio los compromisos que han hecho y le queden bien a los pacientes de nuestro país”, afirmó Eduardo Clark.