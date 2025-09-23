Q. Roo, con el mayor número de robos de vehículos en la Península

Comparte esta Noticia

CANCÚN- El robo de vehículos en la península llegó a 79 unidades entre Campeche y Yucatán, lo que contrasta con las mil 832 en Quintana Roo, es decir, siete cada día en lo que va de este año hasta agosto, lo que representa hasta 23 veces más que las otras dos entidades, reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su informe de Unidades Robadas 2015-2025.

Las cifras se refieren al número de unidades robadas registradas en averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas en las Agencias del Ministerio Público y reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas, instancias responsables de la veracidad y actualización de las cifras.

Hasta agosto pasado en Yucatán fueron 45 casos, entre vehículos de cuatro ruedas, motocicletas y embarcaciones, en Campeche fueron 34 y en Quintana Roo las mil 832, de las cuales los automotores de cuatro llantas fueron 496, es decir, dos cada día, detalla el informe del Secretariado Ejecutivo.

En 2022 Quintana Roo reportó mil 69 automóviles robados, después en 2023 fueron 874, 2024 con 644 y en lo que va de este año hasta agosto son los 496.

Para el caso de Yucatán fueron 37 en el 2022, 41 tanto en 2023 y 2024 y 13 en lo que va hasta agosto.

En Campeche fueron reportados 152 autos robados en el 2022, 144 en 2023, 54 en 2024 y 13 en lo que va del año hasta agosto.

A nivel nacional con corte a dicho mes, el Secretariado Ejecutivo registró 78 mil 282 unidades de transporte robadas, de las cuales 49 mil 189 corresponden a automóviles, y de estos, 19 mil 721 fueron despojados con violencia, es decir, al ritmo de 82 por día en los primeros ocho meses de 2025.

Fuente: La Jornada Maya