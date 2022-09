Golpean brutalmente a Alfredo Adame por grabar el asesinato de un policía.

Comparte esta Noticia

Luego de que se confirmara que el actor Alfredo Adame fue golpeado afuera de su casa por unos sujetos, los hombres fueron detenidos por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

El programa “Venga la Alegría” fue el primero en anunciar que el actor había sido golpeado, además de mostrar las fotografías de su rostro.

El actor acudió a la Fiscalía de la Ciudad de México para levantar la denuncia correspondiente contra los sujetos.

Los sujetos aseguraron que Adame estaba grabando a una víctima de homicidio y eso les molestó, por lo que decidieron arremeter contra él. Mientras que Adame explicó que sólo quería ayudar haciendo viral el evento.

El actor por su parte también compartió las fotos a través de su cuenta de Instagram.

“Bajé a arreglar una llanta, vimos un pasadero de patrullas. Llegué a mi casa y había muchas patrullas, meto el carro y dicen que mataron a un policía. Me quedé viendo. Me acerco a la puerta de mi casa y llega una persona. Me quedé platicando con los vecinos; me acerco a la puerta de mi casa y llega un cuate en un coche con una mujer con un balazo en el hombro. Y dice: ¡mataron a mi hermano y quisieron matar a mi mujer!”.

Asimismo el actor precisó que quiso ayudar a las víctimas, quienes se molestaron lo llamaban chismoso y lo golpearon por este motivo.

“Se da la vuelta, me tira una patada y el cuate se va retirando. Llega uno por atrás, cobarde y a media calle me avienta un puñetazo que me dejó una herida y probablemente la retina me la desprendió”, precisó Adame.

Cabe destacar que este día fue asesinado un policía en la alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, mismo que sería el que menciona Adame.