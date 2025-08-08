Hallan cuerpo torturado de líder cañero en sur del Estado

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Con signos de tortura fue localizado el cuerpo de José Antonio Delgado González, alias “Felipillo”, líder cañero en el sur del estado. El dirigente había sido reportado como desaparecido en días pasados.

El cuerpo de Delgado González fue descubierto por trabajadores cuando caminaban en un punto de mayor tránsito del poblado Obregón Viejo, municipio de Othón P. Blanco. Fue reconocido por sus familiares, aunque oficialmente la Fiscalía no ha dado información.

El líder cañero, que presentaba claros signos de tortura, habría desaparecido desde el pasado 3 de agosto, pero su familia no dio parte a la autoridad.

Antonio Delgado es el segundo líder cañero que es ejecutado en lo que va del año en el sur del estado, pues en mayo pasado, luego de varios días desaparecido, fue hallado el cuerpo del presidente de la Unión de Productores Locales de Caña de Azúcar, Evaristo Gómez, junto con dos integrantes de su equipo de seguridad.

En Cancún suman dos líderes sindicales asesinados: a finales de julio, al interior de su domicilio particular, ubicado en la delegación Alfredo V. Bonfil, fue ultimado el delegado de la Unión Nacional de Transportistas del Cambio (UNTRAC), César Contreras Arteaga.

Fuente: La Jornada Maya