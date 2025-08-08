José Ramón López Beltrán responde a críticas por sus vacaciones en Cancún: ‘No soy funcionario’

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, respondió a los cuestionamientos sobre imágenes en donde se le observa vacacionando supuestamente en un exclusivo resort que no es funcionario ni maneja recursos públicos.

En sus redes sociales, sostuvo ‘no soy funcionario público. No tengo ningún cargo ni manejo recursos del gobierno. Trabajo, como muchas otras personas, y cuando se puede, también busco compartir tiempo con mi familia’.

Ayer jueves el periodista Enrique Hernández Alcázar informó que López Beltrán se hospeda desde hace dos semanas en el complejo Vidanta Riviera Maya, Cancún, un resort de lujo propiedad de Daniel Chávez, compadre de López Obrador y empresario beneficiado durante el sexenio pasado.

Igual el periodista recordó que no es la primera vez que López Beltrán está bajo polémica por sus lujos y señaló el caso de la “casa gris” en Houston, “símbolo de la incongruencia entre el discurso de austeridad y la vida de privilegios”.

Cabe recordar que entre 2019 y 2020, Grupo Vidanta obtuvo del gobierno de AMLO la ampliación hasta por 15 años de al menos tres concesiones federales para operar playas en Nayarit, Jalisco y Guerrero, y también recibió dos nuevos permisos adicionales para playas en Acapulco y Puerto Vallarta, permitiéndole explotar y usufructuar extensas zonas federales.

Debido a las críticas por las imágenes que lo muestran disfrutando del resort junto a su familia, López Beltrán publicó el mensaje: ‘Tener momentos personales o familiares no es un lujo, es un derecho. Quien trabaja y vive con honestidad también merece descanso, privacidad y alegría sin ser juzgado’.

Y agregó que trabaja en proyectos que no buscan reflectores y ‘que yo no lo ande contando, no le da a nadie derecho a inventar desde la ignorancia o la mala intención ‘.

Fuente: Xeva