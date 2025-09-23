Hallan muertos a cantantes colombianos en Edomex

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Los cantantes colombianos Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera, quienes se encontraban desaparecidos desde el pasado martes 16 de septiembre, fueron encontrados muertos en el Estado de México, presumiblemente desmembrados y con un mensaje firmado por La Familia Michoacana.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que, junto a la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital (CBP), llevaron a cabo la búsqueda, localización e investigación del reporte de desaparición de los músicos colombianos.

“La Fiscalía CDMX realizó diversos actos de investigación, como la recopilación de testimonios y la obtención de videograbaciones, a partir de los cuales se estableció como hipótesis que su último paradero habría sido en el Estado de México, por lo que se inició colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)”, detalló la institución en un comunicado.

De acuerdo con la información oficial, los cuerpos fueron encontrados desde el pasado miércoles 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, en la región de los Volcanes del Edomex, entre Chalco y Amecameca.

Con la colaboración de las fiscalías mexiquense y capitalina, se logró la confrontación de los perfiles de los desaparecidos, pero fue hasta este lunes 22 de septiembre que familiares de Bayron Sánchez Salazar lo reconocieron en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla, Barrientos.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los dos cantantes colombianos habrían desaparecido luego de acudir a un gimnasio en la colonia Polanco.

Originalmente, se había difundido que tanto Bayron Sánchez, conocido artísticamente como ‘B King’, de 31 años, y Jorge Herrera, de 35 años, habrían desaparecido luego de una presentación en Sonora.

Sin embargo, la fiscalía de este Estado informó en un comunicado que no había registro de que ninguno de los dos colombianos haya tenido presentación alguna en territorio sonorense, y que la desaparición había ocurrido en la CDMX.

El pasado domingo 21 de septiembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó mediante redes sociales que la presidenta Claudia Sheinbaum ayudara a localizar a los dos ciudadanos colombianos desaparecidos.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde (la extinta guerrilla) de M-19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”, escribió el mandatario en X.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió este lunes a su homólogo colombiano, a quien le dijo que las autoridades mexicanas se encontraban buscando a los desaparecidos.

“Se están haciendo las investigaciones ya por la FGR, la SSPC y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para saber quiénes son estas personas, (y atender) la denuncia de desaparición”, señaló Sheinbaum Pardo durante su Mañanera del Pueblo.

Fuente: El Financiero