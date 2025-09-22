Solicitan juicio político contra Adán Augusto López

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- María Elena Pérez Jaén presentó una solicitud de juicio político para el desafuero de Adán Augusto López, coordinador en el Senado de la bancada de Morena, por su presunto nexo con Hernán Bermúdez Requena y el grupo criminal ‘La Barredora’.

En su calidad de ciudadana tras dejar de ser diputada, Pérez Jaén acudió a la oficialía de partes de la Cámara de Diputados para presentar la solicitud de desafuero.

La solicitud contra Adán Augusto López se realiza tras la detención de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad en Tabasco durante su mandato y presunto líder de ‘La Barredora’.

El senador ha afirmado que no tiene relación con grupos criminales y que si es necesario, acudirá a declarar ante la autoridad que lo requiera.

Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay y trasladado a México, donde fue ingresado al Cefereso número 1 del Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya, Estado de México.

BAJO PRESIÓN DE MORENISTAS

A un año de su gestión como coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López enfrenta la presión de legisladores de su bancada para rendir cuentas sobre los 338 millones 297 mil pesos que ha recibido en subvenciones para su grupo parlamentario.

Durante una reunión a puerta cerrada, el pasado jueves 18 de septiembre, 13 senadores de Morena exigieron a López Hernández transparencia en el manejo de los fondos, señalando desigualdad.

Asimismo, votaron en contra de las decisiones de López Hernández y lo obligaron a renunciar a su intención de imponer a un presidente en la Comisión de Energía, para que a partir del jueves someta esas decisiones a la valoración de la bancada..

