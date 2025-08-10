Hugo Aguilar Ortiz defiende uso de acordeones en elección judicial: ‘Era necesaria una guía’

Comparte esta Noticia

Fuente: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO.- El ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, defendió el uso de “acordeones” por parte de algunos ciudadanos durante la reciente elección del Poder Judicial, al asegurar que para comunidades indígenas representaban una herramienta necesaria.

“Ha habido críticas por el acordeón, yo le digo a todo México y a quienes critican: para los pueblos indígenas era un proceso difícil y era necesaria una guía”, afirmó este viernes, en un evento por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Aguilar Ortiz anunció que impugnará la sanción impuesta por el Tribunal Electoral a los candidatos ganadores que aparecieron en esos materiales. Calificó la elección como “un hecho histórico que todos debemos valorar” y destacó que su campaña tuvo un costo mínimo:

“Hicimos actos debajo de enramados, en la orilla de las carreteras y no se gastó un solo peso porque los pueblos cooperaron para lograr este triunfo”.

En su mensaje final, adelantó que propondrá un nuevo modelo de cercanía con la ciudadanía dentro de la Suprema Corte:

“Vamos a proponer que se mantenga esa relación que surgió después del proceso electoral. Seremos jueces, magistrados y ministros de territorio”, concluyó.