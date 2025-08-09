Impulsa Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Playa del Carmen a los talentos locales

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno de Playa del Carmen, que encabeza la alcaldesa Estefanía Mercado, reafirmó su compromiso de seguir impulsando el talento local para que la cultura y las artes lleguen a todos los rincones del municipio.

En este sentido, se informó que por conducto del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes se apoyó con calzado tradicional a las y los bailarines de la Academia Amate de Danza y Arte Escénico, previo a las funciones ofrecidas en el Foro Cultural.

En nombre del director general, Ernesto Santiago Martínez Cuéllar, la subdirectora de Fomento y Educación Artística, Irma Birruete, expresó su gratitud por esta alianza que permite fortalecer la agenda cultural de la presidenta municipal.

Por su parte, la maestra Consuelo Nájera, co-directora de la academia, agradeció junto con su colega director Israel Contreras, la entrega de 40 pares de calzado tradicional, que serán útiles en las futuras presentaciones de este proyecto.

“Somos un espacio para niños, jóvenes y adultos que gusten de la disciplina de la danza, para que tengan una visión más amplia de esta rama del arte. Llevamos siete años difundiendo nuestro talento”, comentó.

Desde el inicio de la actual administración, el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes ha mantenido abiertas sus puertas para generar alianzas con la comunidad artística de Playa del Carmen, fortaleciendo así la agenda cultural en beneficio de la ciudadanía.

Amate ha participado en diversos eventos organizados por el gobierno municipal, en sedes como Villas del Sol, en el Festival Navideño, y en actividades realizadas en el Teatro de la Ciudad, así como presentaciones en Bacalar y Cancún.