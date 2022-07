Influencers mexicanos lanzan petición para no necesitar carrera universitaria.

Comparte esta Noticia

Influencers mexicanos emitieron peticiones de firmas en Change.org para solicitar dos cosas: que el Gobierno Mexicano se comprometa a no copiar la medida impuesta en China de solicitar título universitario a los influencers, además de exigir que las universidades abran carreras para los creadores de contenido.

“Obviamente para nosotros el tiempo es dinero y no voy a perder tres años en una universidad, ¿Verdad? Por eso si los influencers demostramos que tenemos un canal exitoso, pues que nos den el título de una vez, ¿No? Porque de seguro yo gano más que cualquiera de esos profesores. Solo queremos cumplir con la tonta medida de exigirnos título para seguir siendo exitosos”, declaró “Pastelito Alicia”, una TikToker que tiene 2.4 millones de seguidores por sus videos bailando con solo una blusa puesta, ofreciendo a sus fans la opción de ver sus videos varias veces para descubrir si en un descuido se le observa su ropa interior.

El temor de estos influencers no es mínimo: de acuerdo al estudio Marketing HUB 2021, México es el tercer país de latinoamérica con mayor número de generadores de contenido, solamente por debajo de Brasil y Argentina.

Los 400 mil influencers registrados en México (con más de 100 mil seguidores cada uno), generan ingresos por más de 13 mil 800 millones de dólares estadounidenses. Algunos, en menos de un año, pasaron de ser unos completos desconocidos a recibir ingresos por más de 700 mil pesos mensuales, como Mona y Geros, una pareja de Guanajuato de un barrio pobre que ganaron popularidad por sus lives donde lo único que mostraban era su estilo de vida sin filtros, insultándose o contando sus problemas con sus vecinos.

Mona y Geros

China es uno de los primeros países que está limitando este crecimiento de los influencers: no sólo les está pidiendo título universitario, sino que tengan conocimientos profundos y verificados por instituciones académicas, de sus opiniones en diferentes temas críticos.

Esto para evitar más accidentes como los ocurridos recientemente, donde un joven influencer recomendó una medicina para bajar de peso asegurando que era efectiva, provocando la intoxicación de casi 40 mil de sus seguidores.

Por supuesto que los influencers mexicanos no comprendieron bien esta noticia y creyeron que ahora hasta para subir videos bailando les pedirán título universitario, siendo esta la razón por la que solicitaron que el Gobierno de México establezca en ley que no se aplicará esta medida en el país, y en caso de hacerlo darles la oportunidad de estudiar una en la universidad.

Y es que de acuerdo con el mismo estudio de Marketing HUB 2021, al que este portal Informado Caribe tuvo acceso, el 80% de los influencers son jóvenes de entre 18 a 24 años, sin estudios de universidad o que abandonaron su preparatoria. El 30% dedica su contenido a realizar bailes cortos, otro 22% a realizar bromas pesadas a los transeúntes, el 15% a tips de maquillaje, 12% a platicar su vida diaria y el resto a temas generales.

Hasta el momento más de 14 mil influencers han firmado la petición, disponible en Change.org.

Pero aunque difícilmente el gobierno mexicano imponga esta medida, lo cierto es que las plataformas como Youtube y TikTok ya están cancelando a varios de los influencers, debido a que considera que su contenido no es adecuado.

Esto porque los anunciantes han reclamado que gastan demasiado en publicidad con influencers, pero esto no se reditúa en ganancias. Una empresa dedicada a construcción, por ejemplo, invirtió casi 3 millones de pesos en publicidad en las redes sociales, y aunque las estadísticas demostraron que sus anuncios llegaron a más de 18 millones de personas, no obtuvieron ningún ingreso por ellos, debido a que la mayoría de quienes observaron sus anuncios eran seguidores de influencers cuyo único contenido son bailes eróticos, y por eso no tenían ningún interés en sus productos.

Se estima que tan solo en lo que va de este año TikTok ya canceló la cuenta de más de 3 mil influencers, algunos muy famosos como Karely Ruiz, por incumplir sus políticas de comunidad, en una búsqueda de “limpiar” su barra de contenido.