Investigador paranormal asegura que aluxes están ocasionando más accidentes en Cancún. 

El investigador paranormal Jorge Moreno aseguró que los recientes accidentes de tránsito ocurridos cerca del Puente Nizuc, en Cancún, son obra de los aluxes quienes están molestos por el retiro de su “casita”.

Moreno es oriundo de Yucatán y se ha dedicado a documentar todos los casos de actividad paranormal relacionados con las leyendas regionales. También es el encargado del Museo de lo Paranormal, en Yucatán.

“Realizamos una investigación y los tres accidentes que se han registrado ocurrieron en extrañas circunstancias”, declaró.

Tras platicar con los involucrados en los hechos de tránsito, estos respondieron que el automóvil derrapó sin motivo alguno, dio un acelerón o simplemente perdieron el control del volante, lo que es extraño pues todos llevan años circulando por esa zona.

Jorge Moreno explicó que las autoridades no realizaron de manera correcta la ceremonia de permiso para mover la casa de los aluxes, que fue construida hace décadas precisamente para evitar los accidentes cuando se construyó dicho puente. Una vez que se ofrendó esta vivienda a los duendes locales, las obras lograron concluirse sin contratiempos.

“Mostraron una ceremonia que no tiene nada de cosmogonía Maya. No sabemos a quienes contratan, pero definitivamente no fueron los grandes sacerdotes mayas. Por eso los aluxes están molestos, y seguirán sus travesuras hasta que no se realice la ofrenda de manera correcta”, detalló.

Puntualizó que no cree que los accidentes provocados por los aluxes tengan víctimas fatales, ya que todos estos incidentes están calculados para sólo generar avisos.

Por su parte la encargada del despacho de Benito Juárez, Lourdes Latifa, aseguró que el lugar a donde fue movida la casita de los aluxes no será su destino final, y que todas las piezas de la pirámide están resguardadas en una bodega, en espera de que sean concluidas las obras de remodelación para ser reinstaladas.