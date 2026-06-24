Iván Cepeda reconoce triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia

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BOGOTÁ.- El candidato de izquierda a la Presidencia de Colombia, Iván Cepeda, reconoció este miércoles la victoria electoral de Abelardo de la Espriella, poniendo fin a la incertidumbre generada tras los comicios más cerrados en la historia reciente del país sudamericano.

Durante una conferencia de prensa, Cepeda anunció que aceptaba el resultado derivado del proceso de escrutinio y reconoció a De la Espriella como presidente electo de Colombia.

“Como candidato del Pacto Histórico y la alianza por la vida, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”, declaró.

El político de izquierda señaló que su decisión responde a un acto de responsabilidad democrática y busca contribuir a la convivencia, la paz y el diálogo entre los colombianos.

Asimismo, afirmó que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana, el respeto a las instituciones y los mecanismos democráticos.

La elección presidencial se definió por un margen mínimo. De acuerdo con los resultados preliminares, con el 99.99 por ciento de las mesas reportadas, Abelardo de la Espriella obtuvo el 49.66 por ciento de los votos, frente al 48.70 por ciento alcanzado por Cepeda, una diferencia de apenas 0.96 puntos porcentuales.

Desde la noche de la elección, De la Espriella se había proclamado vencedor ante sus simpatizantes en Barranquilla, aunque el proceso de escrutinio continuaba en desarrollo.

Con el reconocimiento de Cepeda, el proceso electoral entra en una nueva etapa de transición política, mientras el presidente electo se prepara para asumir el gobierno de Colombia para el periodo 2026-2030.