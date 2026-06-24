Morena advierte que aplicará reglas antinepotismo a Félix Salgado rumbo a 2027

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, afirmó que las reglas antinepotismo del partido se aplicarán a cualquier aspirante que busque una candidatura rumbo a las elecciones de 2027, incluido Félix Salgado Macedonio en caso de que decida registrarse para competir por la gubernatura de Guerrero.

Durante el proceso de inscripción de aspirantes a coordinadores estatales, la dirigente sostuvo que quienes militan en Morena deben asumir y respetar los lineamientos internos del partido, entre ellos la restricción para contender por un cargo cuando existe un vínculo familiar directo con la persona que actualmente lo ocupa.

“Cuando decides militar en un partido, decides asumir algunas reglas”, expresó Hernández, al señalar que confía en que Salgado Macedonio comprende la importancia de respetar los acuerdos internos y privilegiar el proyecto político del movimiento.

La dirigente también descartó que los partidos aliados intenten evadir estas disposiciones postulando a perfiles vinculados con Morena que no puedan participar bajo sus reglas internas.

Sin embargo, el debate sobre el nepotismo se mantiene vigente luego de que Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se registrara para buscar la candidatura estatal por el Partido del Trabajo, sin enfrentar restricciones dentro de ese instituto político.

Otros perfiles con vínculos familiares que han manifestado interés en competir incluyen a Saúl Monreal, hermano del gobernador de Zacatecas, David Monreal, y a Ruth Miriam González, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo.

Aunque la reforma constitucional contra el nepotismo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum entrará en vigor hasta 2030, Morena ha sostenido que aplicará desde 2027 sus propios criterios internos para evitar candidaturas de familiares de gobernantes en funciones.