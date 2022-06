“La gerencia se está quedando con nuestras propinas”: reclaman trabajadores del hotel Aloft Tulum.

Comparte esta Noticia

TULUM, MX.- Un grupo de aproximadamente 60 trabajadores del hotel Aloft Tulum se manifiesta desde las 6 de la mañana a las afueras de las instalaciones de esta empresa para exigir el pago puntual de horas extras y propinas.

Con pancartas en mano, los empleados denuncian además al contador del hotel, Carlos Plácido, por presuntamente apropiarse de las gratificaciones que obtienen en los eventos turísticos.

Frases como “Que se respete el derecho de los trabajadores”, “Queremos que se nos respeten nuestros derechos” y “‘Contador, exigimos transparencia en nuestras propinas”, son parte de las consignas que expresan los empleados al exterior de este hotel.

En entrevista con los medios, la secretaria general del hotel indicó que la gerencia “hace lo que quiera con las propinas de los trabajadores”, pues desde el 5 de mayo del 2021, fecha en que inició el pago de este concepto, han sufrido distintas irregularidades.

En ese sentido, indicó que la tarde de ayer los directivos del hotel la acusaron de que el dinero de las propinas de esta semana no se liberó en la banca.

“Pero yo no cargo el dinero, a mí solo se me manda un correo donde se me dice qué es lo que tengo que pagar”, añadió.

Por su parte, Rolando Trujillo, del área de mantenimiento, indicó que las inconformidades iniciaron cuando la gerencia del hotel decidió descontar de forma arbitraria el 5 por ciento de las propinas.

Agregó que, en lo que respecta a su área, la empresa les informó ayer que ya no les pagarán horas extras, a pesar de que los tres trabajadores que conforman dicho departamento actualmente cubren el descanso de un empleado que fue despedido.

Finalmente, otro trabajador, de nombre Luis Felipe, indicó que no quieren entorpecer el servicio que brinda el hotel, por ello exigió la pronta respuesta de las autoridades laborales para solucionar esta problemática.

También hizo un llamado al sector empresarial del municipio para que medien en este conflicto, ya que, dijo, “es un tema de interés exclusivamente de los trabajadores”.

Por lo anterior, de manera conjunta, alegaron que permanecerán en manifestación pacífica hasta que la empresa atienda sus demandas y se comprometa a respetar sus derechos laborales.

Sin embargo, al corte de las 10 de la mañana, ningún directivo se ha acercado para atender la manifestación y resolver este conflicto laboral. (Agencia SIM)