La Sedena ha denunciado a 278 soldados por vínculos con el narco

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre 2010 y 2024, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) presentó 278 denuncias contra soldados por delincuencia organizada y delitos contra la salud, según datos de la Fiscalía de Justicia Militar, la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales.

Según los expedientes, son los mandos medios de la Defensa quienes detectaron situaciones irregulares de sus subordinados, como el robo de armas o relaciones con desertores que forman parte de alguna agrupación criminal, y las denunciaron a sus superiores para llevarlos ante la justicia y que sean sancionados.

Los procesos iniciados contra soldados involucrados con el narco se han alargado por años, incluso más de una década, pues han sido llevados desde la justicia militar hasta la federal civil y viceversa a través de amparos. Algunos de ellos han llegado a la Suprema Corte para definir los alcances y límites del llamado fuero de guerra.

Por ejemplo, consta en expedientes castrenses que soldados desertores, ligados a grupos del narcotráfico, lograron contratar a elementos en activo del Ejército Mexicano para utilizarlos, desde las entrañas de las Fuerzas Armadas y por un pago de cinco mil pesos mensuales, como informantes o soplones con el objetivo de reportar movimientos militares y estrategias de combate a la delincuencia.

Documentos del Tribunal Superior Militar revelan el modus operandi de cárteles de la droga en Michoacán que cooptaron a elementos castrenses. Pero también destacan las denuncias e investigaciones que, desde los altos y medios mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional se han presentado para combatir la filtración de datos.

“Pertenezco desde hace dos años a La Familia Michoacana, dedicada a actividades delictivas de delincuencia organizada, siendo mi misión avisar de movimientos militares, con un sueldo en dicha organización de cinco mil pesos mensuales, depositándomelos Xavier, quien es exmilitar desertor, depositándomelos en mi tarjeta que guarda mi esposa. Según lo que se dice, se dedican a matar gente, a vender droga y a matar soldados”, reveló Arturo, un soldado de infantería acusado y sentenciado por jueces castrenses de vínculos con la delincuencia organizada.

El juicio de Arturo, iniciado desde 2010, se mantiene vigente entre amparos y apelaciones que han llegado hasta tribunales federales por supuestas violaciones al debido proceso empero, los magistrados aún no le han puesto un punto final.

En su declaración ante la Fiscalía General de Justicia Militar, Arturo explicó que la información que pasaba a La Familia Michoacana “era sobre el itinerario que seguían los vehículos militares que salían de Morelia o los que se acercaban a Ciudad Hidalgo” así como “las salidas de personal militar, y los blancos o lugares que se investigaban, asimismo le informé que a él ya le habían puesto dedo”.

A Arturo lo abordó Xavier, un viejo colega suyo desertor, quien lo alcanzó a la central camionera de Morelia a bordo de una patrulla clonada y le señaló que, en los hechos, él se encargaba de reclutar al personal militar a fin de que le proporcionaran información vía telefónica sobre el despliegue de la milicia.

Dentro de la misma investigación, un capitán Primero de Infantería, quien se desempeñaba como Jefe de Grupo de la Policía Judicial Militar, informó que tras la plática que sostuvo Arturo, éste le manifestó que cuando ingresó a La Familia Michoacana, había un sargento que fungía como escolta de mandos castrenses y que su función dentro del cártel era la de proporcionar información de la salida del personal militar, recibiendo como pago 30 mil pesos.

Otro sujeto, identificado como Raúl, filtraba información a su novia, quien de acuerdo con las indagatorias pertenecía a La Familia Michoacana. Los datos que le enviaba a través de mensajes de texto, con un pago de mil pesos por mensaje, eran sobre las entradas y salidas del Comandante del 12/o. Batallón de Infantería en la región.

“No he sido presionado la declaración que en este momento rindo es solamente la verdad. Ocho veces di información al grupo armado, solamente cuando salía el Comandante del Doce Batallón de Infantería. Le mandaba decir las salidas del general comandante del batallón, asimismo los blancos, entre ella (sic) por medio del celular, asimismo le enseñaba los blancos y fotografías de aseguramiento. No tuve ningún otro beneficio, solamente el dinero que me dejaban en una tienda de refrescos”, declaró.

Fuente: El Sol de México