Reforma electoral, la que más dividirá a la ‘4T’: Ricardo Monreal

CIUDAD DE MÉXICO.- La propuesta de reforma electoral sugerida por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca la eliminación de los legisladores plurinominales y disminuir el financiamiento público a los partidos políticos, “es la que más dividirá al movimiento de la ‘4T’”, anticipó el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

Lo anterior –comentó en reunión con legisladores de su bancada en Yucatán– porque en el PT ya expresaron su inconformidad y en el PVEM, aunque con voces aisladas, también. No obstante, aclaró que primero habrá que conocer la iniciativa y platicarla.

“Quizás sea el que más nos divida como movimiento, porque en el PT se han expresado, en efecto, voces de que ellos no estarían de acuerdo, o en el Verde, incluso voces aisladas de que no estarían de acuerdo”, indicó.

El coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, comentó que “una reforma electoral no debe fincarse en buscar disminuir la representación popular en el Poder Legislativo, hay que aumentarla”.

Opinó también que “tampoco se puede partir de buscar desaparecer los diputados y senadores plurinominales, es la representación de las minorías, y en eso por supuesto que no estamos de acuerdo”.

Por su parte, el coordinador del PVEM en San Lázaro, Carlos Puente, precisó que “en el PVEM aún no hay una posición como partido, porque la iniciativa aún no existe, no hay nada todavía y no se puede opinar de algo que no se conoce”.

En este sentido, Ricardo Monreal coincidió en que “nosotros no tenemos iniciativa, no tenemos hasta ahora ningún documento formal sobre el cual que hay que discutir la supresión, la desaparición de los plurinominales, sino que sólo se ha comentado”, pero “puedo decir que el grupo parlamentario de Morena va a acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum en la decisión que tome. No importa, cuál sea, nosotros la vamos a apoyar”.

