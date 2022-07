Layda Sansores ‘calienta’ pleito y exhibe nuevo audio de ‘Alito’ Moreno

Comparte esta Noticia

CAMPECHE.- Layda Sansores, gobernadora de Campeche, dio a conocer un nuevo audio en el que presuntamente se escucha al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, hablar en contra de periodistas que realizan columnas o publicaciones que hablan mal de él.

En una conversación se le escucha decir que le habían hecho llegar un artículo a la tribuna del Congreso, en el que se hablaba mal de él. Posteriormente se escuchan diversos planes para arremeter contra la vida personal de periodistas de medios como Telesur.

“Bueno, tú sabes que aquí se habla bien de ‘Alito’ y eso quiere decir que si quieres decir algo lo escribes en tu espalda, en el periódico no escribes nada. Qué bueno que yo no tengo un periódico, cabrón. Su mamá en la primera plana: ‘Es una puta’. A mí me vale verga… aquí vale verga lo que dicen”, se escucha en el audio difundido en la transmisión de El Martes del Jaguar.

En este contexto también se expresó en contra de la periodista Rosaura Mijangos, esto al mencionarla de ejemplo en caso de que escribiera algo en su contra:

“Me pone un putazo Rosaura Mijangos, ¿Cómo no? Vas y le tomas una foto: ‘Esta es una prostituta’. Y vas a ver si vuelve a sacar algo”, se escucha en el audio.

También se puede escuchar a Alito Moreno decir que tiene vínculo con personajes cercanos a medios de comunicación nacionales como es el caso de Proceso, entre otros, en los que según él, puede pedir publicaciones a favor o en contra de personas.

Aseguró ser “brother” de dueños y líderes de opinión de revistas, periódicos y televisoras de alcance nacional a los que puede pedir “rajarle la madre” a quien hable mal de él.

Pese a que Alejandro Moreno Cárdenas, una hora antes de iniciar el Martes del Jaguar, anunció en sus redes sociales que un Juez del Primer Distrito del estado de Nuevo León le concedió el Amparo para que se detenga la publicación y distribución de audios ilegales en el programa de Layda Sansores o cualquier otra vía, hoy la mandataria estatal nuevamente difundió una grabación.

Layda Sansores dijo tener 80 horas de audios y 43 mil 800 mensajes de WhatsApps enviados a Alejandro Moreno por diputadas locales, nacionales, gobernadores, empresarios y periodistas.

La mandataria campechana dijo que las feministas y las diputadas federales no se deberían molestar con ella, sino con Alejandro Moreno quien hizo captura de pantalla y guardó el presunto contenido, y las conminó a recapacitar, pues con la actitud en contra de ella, lo único que hacen “es alimentar al tigre”.

Igualmente Layda dijo que ‘Alito’ es el hombre más desprestigiado en el país, es un asqueroso, pues lo mismo lastima al pueblo, que extorsiona a empresarios, “voy a mandar a buscar a esos empresarios campechanos que les condonó impuestos para ver cómo les devuelve ese dinero al pueblo de Campeche”.

Y sin quitar el dedo del renglón, nuevamente hablo de las diputadas federales que protestan y les dijo: “ahí están en los WhatsApp y en los audios, y hay quienes le piden a Alito un coche o que les pague el departamento y aclara, esos audios se los enviaron a Alito, no a mi, el los tiene”.

“Estas mujeres deben reflexionar, dejar de degradar a la política y afortunadamente hay mujeres valiosas en este medio”, dijo Sansores, quien citó a Claudia Sheibaum como ejemplo.