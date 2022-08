Lele Pons, Karol G y otras famosas que aceptan y abrazan su celulitis y otras imperfecciones.

Comparte esta Noticia

Lele Pons y Karol G son algunas de las famosas han mostrado su celulitis como parte de la tendencia de mostrarse públicamente al natura. De esta manera, algunas personalidades han mostrado en redes sociales que amar el propio cuerpo es algo primordial para estos días.

“Todas tenemos virtudes, muchas virtudes, pero también cosas que quizá no nos gustan de nuestro cuerpo y personalidad. Entonces entra el amor propio a jugar un papel importante para celebrar que tenemos vida, piernas para correr, manos para trabajar y la hermosa oportunidad de seguir respirando cada día”, escribió en un post Karol G.

Esto luego de que a través de las redes sociales, varias artistas han sido duramente criticadas (en su mayoría por otras mujeres) por cualquier defecto en su cuerpo. De acuerdo a MetaData, consultora especializada en analizar la información de las redes sociales, los mensajes de odio de mujeres en contra de influencers se incrementaron en un 2500% en el último año. La mayoría hacen referencia a la figura del artista.

Esto ha provocado que más de 300 figuras del espectáculo, tan solo en México, padezcan ansiedad y depresión con tal de cumplir estos estándares. Como ejemplo está Danna Paola, quien al parecer pasa por un problema de trastornos alimenticios luego de que la criticaran recientemente llamándola “gorda”.

“El problema es que tantos TikTokers abusan de los filtros, que los seguidores no se dan cuenta o no quieren hacerlo, de que su cuerpo no es real, que no es cierto lo que aparece en los videos. Todos tenemos un defecto, por muy pequeño que sea, y no existe ningún problema en aceptarlo”, declaró por su parte Lele Pons.

La influencer ha publicado en muchas ocasiones fotografías mostrando orgullosamente la celulitis de sus piernas dejando un mensaje de amor propio para sus seguidores y aceptando que es una parte de su cuerpo con la que siempre ha luchado y le causa mucha inseguridad.

“Muestra tu celulitis. ¡Exponiéndome! ¡Siempre he sido súper insegura cuando se trata de mi celulitis! Trato de ocultarlo tanto como puedo en las fotos pero hoy no lo haré. Esta soy yo natural. ¿A quién le importa si los demás juzgan? Acéptate y ten confianza”, mencionó Lele Pons en una fotografía donde frente al espejo y con un acercamiento muestra cómo lucen sus piernas sin filtros ni esconderse.

Karol G es otra de las famosas que siempre ha demostrado se siente muy feliz y cómoda con su cuerpo. Ha publicado en varias ocaciones fotografías mostrando su celulitis con muchísima seguridad enviándole un mensaje importante de amor propio a todos sus seguidores.

La modelo Ashley Graham es una de las principales activistas del amor propio. Recientemente dio a luz a sus gemelos y desde antes, durante y después de su embarazo, comparte orgullosa su cuerpo al natural con estrías, celulitis y todo el proceso de la lactancia. Solo basta darse una vuelta por sus redes sociales para ver lo activa que es con el tema de autoestima y amar nuestro cuerpo tal como es.

Por su parte, la actriz Ashley Tidale compartió a inicios de pandemia una fotografía donde mostró su pierna con celulitis y compartió que no había hecho ejercicio porque estaba concentrada en su salud mental haciendo meditación, yoga y tratando de no juzgarse a ella misma.

“Tengo que ser honesta, realmente no he hecho mucho ejercicio porque me he centrado mucho en mi salud mental durante esta cuarentena. He estado haciendo mucha meditación, yoga y tratando de no juzgarme. Aunque a veces desearía tener la energía para patear traseros y hacer abdominales, tengo que decir que todavía me siento sexy, todavía me siento hermosa y la mejor parte es que creo que me amo más a mí misma.”

Karely Ruiz volvió a mandar un mensaje a los usuarios que la criticaron por tener estrías y celulitis, esta vez la modelo de OnlyFans no se guardó nada y se lanzó contra sus haters.

La influencer publicó una sensual foto en un traje amarillo y la acompañó con un mensaje en el que señaló que se convirtió en la mujer poderosa que buscaba ser.