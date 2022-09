“Les presento al papá de mi Bendi: exhiben a mal padre de Colima.

Comparte esta Noticia

La pelea entre “mamás luchonas” y “padres desobligados” tal vez nunca tenga final. Como le sucedió a Diana “N”, de Colima, quien explicó que le tocó ser una de esas “madres 4 x 4”, luego de que el papá de su hijo se negara a pagar la pensión alimenticia, acosándola además con peticiones de “nudes”, a pesar de tener pareja.

De acuerdo a la publicación de Diana, se separó de pareja hace varios meses, debido a la infidelidad del sujeto. Para evitar juicios que pudieran dañar la relación del padre con su hijo, aceptó que el pago de la pensión se hiciera sin un contrato.

“Mi peor error: pasaban semanas sin darme un solo peso para el niño, diciendo que no le alcanzaba. Pero eso sí, presume a todos que gana 7 mil pesos a la semana y le alcanzó hasta para comprar una moto nueva. Sube fotos de sus pedas y sus paseos, pero si le pido para pañales me manda los más baratos del súper”, citó la mujer.

Detalla que el sujeto siempre le reclama asegurando que el dinero que le manda, “se lo gasta en uñas”, cuando la joven le ha comprobado cada peso gastado, además de que le dejó en claro que gracias a su propio negocio, no necesita del dinero de él para pagarse sus gustos.

“Una cosa es que yo pueda perfectamente hacerme cargo de los gastos de mi hijo, pero tampoco puedo quitarle la responsabilidad que tiene con él, sobre todo porque presume en redes que es el padre del año”, comentó.

Lo peor, sentencia, es que el sujeto la acosa cada vez que le solicita la pensión del niño, haciéndole propuestas sexuales, a pesar de que ya tiene pareja.

“Siempre le he dejado en claro que ya no quiero nada con él. Pero por éste y otros motivos, voy a presentar la denuncia de pensión por las vías que correspondan. Sin embargo, quise exhibirlo por todo lo que me ha hecho, para que vean los demás que no es el santo que tanto presume en redes, ni yo la diabla como me ha querido señalar”, puntualizó.