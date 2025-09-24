Localizan con vida a 6 nayaritas reportados como desaparecidos en Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La Fiscalía General del Estado informó que fueron localizadas con vida seis personas originarias del Estado de Nayarit, reportadas como desaparecidas tras una presunta privación ilegal de la libertad ocurrida en un hotel de la capital del Estado.

De acuerdo con los primeros datos, estas personas fueron liberadas afuera de la terminal del ADO, en esta ciudad capital. Presentaban huellas de golpes.

Entre los liberados se encuentran:

Alexis Augusto Ibarra Cornejo

Jack Iván Barra Mendoza

Juan Antonio Ríos Quiroz

Veiko de Jesús Ruiz Verdín

César Augusto Ahumada Montes

Roberto Carlos Corona Ramos

De las primeras investigaciones se desprende que las víctimas llegaron a Quintana Roo a mediados de julio del presente año, para trabajar en las áreas de mantenimiento y limpieza de un hotel; sin embargo, posteriormente fueron obligadas a realizar labores en una fábrica clandestina de cigarros.

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las indagatorias para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a el o los responsables de estos ilícitos.

La Fiscalía reafirmó su compromiso con la verdad, la justicia y el principio de cero impunidad.