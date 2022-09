Madre denuncia que su hijo fue discriminado por personal de seguridad en Cancún.

Comparte esta Noticia

Este fin de semana la usuaria de Tik Tok Alebrizz, compartió un vídeo en donde una mujer llamada Rebeca Gálvez explicó los abusos que sufrió por parte de un guardia de seguridad de los condominios Carisa y Palma ubicados entre Playa Gaviota Azul o Playa Forum y Playa Chac Mool.

“Me parece detestable no capacitar a las personas, estos muchachos son seguridad del condominio pues era el jefe de ellos y me trató super grosero, me gritó hasta me tocó el hombro, ahí yo me enojé mucho y me aguanté todo el enojo pues imagínate tenía tantas ganas de llorar, no podía ni hablar”, dijo Rebeca Gálvez en exclusiva.

La afectada fue de visita a la playa junto a sus hijos y encontraron una palmera que se encontraba en la zona pública en el arenal y se instalaron, esto debido a que el más pequeño de los niños sufre de glaucoma y no puede estar expuesto directamente al sol, la sorpresa es que llegaría el jefe de seguridad para correrla, usando palabras fuertes e incluso tocando a la afectada, para correrlos del lugar, a pesar de que le expusieron de que el menor necesitaba un lugar con sombra.

“El caso era humillar y hacer valer su autoridad como el jefe de seguridad de la playa”, dijo.

Señaló que las amenazas subieron de tono y el guardia de seguridad llamó a la policía como si se tratará de un delincuente para moverla y alejarla de los condominios.

“Me duele mucho lo que me hicieron porque creo que todos tenemos derecho, derecho de disfrutar las playas, yo soy de León, Guanajuato y vivo aquí en Cancún porque amo el mar, me fascina y pues mi bebesito tiene un problema no puedo estar en el sol directo”.

El seguridad le dijo a la afectada que en ese condominio vive gente de dinero, gente muy exclusiva y le reclamó diciendo ‘ustedes que vienen aquí, imagínate que tu estuvieses en esa posición y que llegue gente cualquiera aquí a esta parte de la playa’’, fueron las palabras que el guardia utilizó en contra de la cancunense.

“Él es un empleado, no creo que sea el dueño de un departamento como para que se ponga en ese plan, del condominio nadie se había quejado de que estábamos en el arbolito, ni en cuenta, no había gente”, dijo.

Explicó que en este momento no ha emitido su denuncia formal pero va a hacerla en estos días y buscará a la Conapred y a Derechos humanos pues fue maltratada al igual que sus hijos, y uno de sus hijos tiene una discapacidad en sus ojos.

“Me sentí atropellada, desprotegida, humillada, amenazada, en peligro, me sentí vulnerable, me sentí super mal cuando yo lo que iba era a relajarme y a pasar un bonito día con mis bebés. Yo creo que mi llamado más grande sería que haya más consideración para las personas con discapacidad“, dijo.