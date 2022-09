“Abusaron de ella entre tres”: denuncian violaciones contra menores de edad en gimnasios de Cancún.

Comparte esta Noticia

CANCÚN, MX.- Denia De Yta Bautista, pidió este lunes la intervención de la Fiscalía de Quintana Roo para investigar una serie de casos de abuso sexual cometidos en diversos gimnasios de la ciudad.

“Lo que pasa es que hemos atendido varios casos en los gimnasios de las colonias, don van muchos jóvenes o adolescentes que les ofrecen trabajo desde couch, limpieza, edecanes, etcétera; pero todo es un gancho para abusar de ellos: ya son 15 jóvenes y jovencitas que han denunciado que les dan bebidas embriagantes en supuestas “fiestas de bienvenida” o los dopan en el mismo gimnasio con analgésicos en sus bebidas, para después violarlos”, dice la mujer.

Señala que la razón por la que muchos no denuncian es porque son extorsionados con las filmaciones del abuso, además de que la mayoría son menores de edad.

“Tuvimos un caso en el que a una jovencita la abusaron sexualmente entre tres trabajadores del gimnasio, luego de que la drogaran en su bebida que le dieron. Hasta cerraron el local para cometer este acto tan bajo. La grabaron y le dijeron: -mira aquí tengo tu video, si me denuncias lo voy a publicar en las redes”, reveló la entrevistada, abogada que ayuda a este tipo de víctimas, quien optó por no mencionar los datos específicos de este caso tanto para la protección de la identidad de la víctima, como para no afectar las investigaciones.

En ese sentido, señaló que los casos de violencia y acoso digital han ido en incremento en Quintana Roo; sin embargo, añadió que muchas de las víctimas no se animan a denunciar porque desconocen que existe la Ley Olimpia, que sanciona los delitos que violan la intimidad sexual.

“La Fiscalía tiene que intervenir, nosotras como asociación ya estamos tomando cartas en el asunto, como concientizar y dar seguimiento a lo que se tiene que hacer en la Red de Violencia Digital”, comentó la entrevistada.

De Yta Bautista también fue cuestionada sobre si la Fiscalía ya está enterada de esta serie de abusos que están ocurriendo en los gimnasios, a lo que respondió creer que sí.

“No han querido dar seguimiento, pues ya existen las denuncias, pero no hay voluntad, el fiscal se va y ha dejado mucho trabajo rezagado”, apuntó.

Al final, exhortó a las víctimas a no sentirse culpables y recurrir a su asociación para recibir acompañamiento. Incluso, adelantó que el próximo 8 de octubre, en el teatro del mismo nombre, se llevará a cabo una ponencia en casos de violencia digital para saber cómo actuar al respecto.