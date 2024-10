Madres buscadoras mueven plantón a la Fiscalía General del Estado en Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Integrantes del colectivo de “Madres Buscadoras Quintana Roo” levantaron el plantón que tenían en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de esta ciudad para llevarlo de forma permanente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las manifestantes se quedaron a pernoctar frente al lugar, en una suerte de campamento, hasta que las autoridades mostrasen avances o la resolución de la desaparición de William Hernández, secuestrado desde diciembre de 2017.

“Hoy por nuestros hijos, mañana no sabemos por quién podría ser. Hoy somos nosotras las que sufrimos la ausencia de nuestros familiares. Mañana podría ser tu hijo, tu hija, tu hermano o tu papá que se encuentre en una situación de desaparición forzada por particulares”, indicó María Patrón, previo a mover el plantón del Aeropuerto a la Fiscalía.

El colectivo indicó que es lamentable que se tenga que llegar a estas medidas para que las autoridades hagan su trabajo.

“Se hizo el cambio el cambio del plantón hacia fuera de la Fiscalía porque las demandas están en proceso, pero no está finalizado, por eso estamos aquí. En caso de que no respondan a las demandas como debe de ser se tomarán otras medidas”, se informó, para advertir que se tendrá que salir a protestar todas las veces si no son escuchadas.

Doña Carmita, madre de William, detalló que autoridades se presentaron en el aeropuerto para notificarle que entre hoy y mañana se atenderán sus peticiones, lo cual aceptó, pero a condición de mover el plantón a la Fiscalía hasta que se cumpla lo que se le garantizó, mientras se montaban el toldo en el que permanecerán.

Fuente: El Universal