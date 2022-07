“Madrina de útiles escolares”: la nueva moda entre las mamás “colgadas”.

Comparte esta Noticia

Hace unos días se hicieron virales unos videos en TikTok donde varias influencers están regalando útiles escolares a sus seguidoras de escasos recursos, denominándose “madrinas de útiles”.

No es una campaña nueva, de hecho varias dependencias y asociaciones lo hacen desde hace varias décadas. Pero lo relevante es que gracias a los influencers, ahora varias mujeres buscan hacer tradición mexicana este hecho, pidiéndole a vecinas y amigas que sean las “madrinas de útiles escolares” de sus hijos.

Leandra “N”, una usuaria, platicó que precisamente una vecina suya le pidió el favor de este apoyo, para el cual tendría que desembolsar cerca de 2 mil pesos entre cuadernos, mochila, etc.

“Lo publiqué porque me pareció muy gracioso. Obviamente mi vecina lo vio en el fais y se molestó, y por eso me fue a reclamar a mi casa que la dejé en vergüenza. Me dijo que si soy tan pioja y me falta el dinero que mejor me lo quede para mis hijos, que a ella no le falta tanto como a mí”, detalló la joven en entrevista para este portal digital, Estosdías Online.

Por supuesto que su caso no es el único. Las redes sociales están inundadas actualmente de mujeres que afirman ser solicitadas para este compromiso, justo en esta época cuando se suelen adquirir estos materiales.

“Son las clásicas personas gorronas”, “mi vecina hace apenas la semana pasada gastó un dineral en una fiesta, y ahora me viene a exigir que sea la madrina de sus útiles escolares porque una vez me hizo el favor de avisarme cuando se estaba derramando el agua de mi tinaco”, “cultura mexicana be like: pidiendo madrina para todo”, fueron algunos de los comentarios vertidos contra ellos.