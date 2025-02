Magistrado Laynez critica expulsión de la Corte en ceremonia de 5 de febrero

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez, lamentó que los integrantes de la SCJN fueran excluidos de la ceremonia de la Constitución, organizada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum en Querétaro.

Laynez resaltó que los ministros de la Corte que no son afines a Morena o al Gobierno actual, son castigados y maltratados. “Lo que constato es que definitivamente quien no sigue los designios del régimen, lógicamente suele ser castigado, suele ser maltratado”, dijo en entrevista.

El martes, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre si Norma Piña sería invitada a la ceremonia del aniversario de la Constitución, por lo que la presidenta respondió: ‘No está invitada, la Corte no está invitada. Va a estar el poder Ejecutivo y Legislativo. La razón es obvia’.

Sin embargo, las ministras Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y Lenia Batres sí fueron invitadas a la ceremonia del 5 de febrero.

“Si ya se había dicho que la Corte no iba, no se invita a nadie, pero sorpresivamente llegaron esas invitaciones, qué bueno por ellas, pero creo que a ellas no les aporta en su lucha por la candidatura que ahora tienen”, señaló Laynez.

Ante esto, admitió que los desplantes del Gobierno a la Corte solo muestran una contundente derrota para el Poder Judicial, porque la nueva elección para jueces y magistrados solo debilitará aun más este sistema.

“Sí es una derrota, pero no es una derrota solo para los 9 (ministros), mi preocupación es que es una derrota para el Poder Judicial en su conjunto, esto se llevó entre los pies a todo el sistema, jueces y magistrados”, añadió.

Por esta razón, el aún ministro de la Corte pidió a la actual administración hacer las diferencia a un lado y reflexionar que lo importante es celebrar la Constitución.

“Por un momento, las diferencias se deben de dejar a un lado, lo que estamos festejando en nuestra Constitución y creo que ahí, al menos en un momento de reflexión, se dejan a lado estas diferencias, pero ya vimos que no es el caso”, criticó.

También remarcó que la elección judicial solo brindará incertidumbre y poca certeza jurídica, en un momento en que México más lo necesita por el regreso de Donald Trump y la ‘sacudida’ de inversiones en el país.

“Estamos viendo un Poder Judicial desestabilizado que aporta muy poca certeza jurídica en el momento en que el país requeriría exactamente lo contrario. Certeza para la inversión, certeza para los contratos”, añadió.

