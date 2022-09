“Me querían obligar a usar faldas y a mostrar más”: denuncia conductora del programa Hoy Yucatán.

Comparte esta Noticia

Una joven conductora renunció al programa Hoy Yucatán, tras sufrir acoso sexual por parte de sus productores, quienes intentaban que se sexualizara más, a fin de ganar adeptos.

A continuación publicamos la denuncia de la joven:

“Hola, mi nombre es Tania Miranda, me comunico a través de este espacio con el objetivo de visibilizar y advertir el acoso de la empresa donde laboraba hace algunos días.

Es una tristeza que todavía no aprendamos a ver a la mujer más allá de solo un objeto sexual. Me llegaron a hacer comentarios fuera de lugar “como que hoy traes mucha ropa no?” Solo por vestir pantalón y blusa por lo que me obligaban a vestir de otra manera, principalmente minifaldas, a lo que me negué”.

La conductora señala que los productores le dijeron que la tele esta hecha para que las mujeres vendan carne., además de frases “con esto te ves chichona o nalgona“ etc.

“Entrar a la oficina del responsable del canal y que en todo momento no dejará de verme los senos y partes íntimas, era muy incomodo hablar con el y tener que ir después corriendo al baño por pensar que era mi culpa que mi cuerpo se exhibiera, a pesar de que siempre andaba con pantalón y blusa. Llegaron a tener prepotencia y fueron autoritarios conmigo solo por no “cumplir“ sus ordenes y me asignaban más cosas de las que no me competían, a manera de castigo.

Es verdad, no hice mucho tiempo en la empresa, estuve un mes “prácticando” sin paga cumpliendo mis 8 hrs y después de eso, fueron ya 15 días como colaborador oficial.

Muchos dirán, que como es posible si fue poco tiempo. Y aquí recaemos en el porque esperar a que sea algo más grave para hacerlo público. No debemos callarnos nada. Tenemos voz y hay que usarla por sororidad.

Intenté comunicarme a la ciudad de México con la empresa Televisa, pero deshabilitaron mi cuenta para ya no tener acceso directo en la empresa.

La verdad no estoy segura de que los jefes en México tengan noción de esto que sucede en la cede Yucatán del programa Hoy.

Hago esto público con el único fin de trasmitir un mensaje para todas las chicas y chicos que deseen incursionar en los medios, estén alertas. Nadie tiene porque tratarte como un objeto o tiene porque pedirte cosas a cambio de un espacio.

Tengan mucho cuidado ante estas banderas rojas.

Me da tristeza cerrar esta puerta porque disfrutaba mi trabajo cada día. Pase los exámenes y castings para tener ese lugar. Se que no soy la primera en hacerlo público pero deseo ser la última. Agradezco a todas las personas cercanas, mi familia y mi esposo que me han brindado su apoyo. De todo corazón les deseo lo mejor y cuídense mucho.

Las mujeres del mundo y de los medios merecemos respeto y valor por quienes somos, no por lo que tenemos para mostrar”.

Por su parte la empresa no ha dado declaraciones al respecto.