Mesera rompe en llanto porque no recibió propina: “Ni un pu** peso me dejaron”

Recientemente, un video viral generó polémica luego que una joven mesera se desahogó al no recibir propina a cambio de su gran esfuerzo.

La joven de nombre, Joyce Ferrer reveló que la mesa que atendió tuvo un consumo superior a los 2 mil dólares; ella aseguró que se esforzó en la atención que dio a los comensales, calificando su servicio como excelente, por lo que esperó que estos se lo reconocieran dejando un dinero adicional.

Para su sorpresa, la mesera notó que los comensales no dejaron propina: “Yo sé que a mí nadie me obliga a ser mesera. Tanta mi**da que está pasando ahora, que están pagando una miseria (…) a mí no me pagan una miseria como en otras compañías. En esa parte yo no peleo, en lo que yo cobro”, expresa la joven en la grabación.

De inmediato, la camarera agregó: “Lo que me molesta son los clientes, mira cómo me ponen, yo no puedo creer que me jodí con una mesa. Los traté super bien, super amables ellos, y la cosa es que se quejaron del arroz, estaba frio”.

Joyce reveló que el sentido de la responsabilidad la llevó a darle prioridad a esta mesa: “Lo hice porque a mí no me gusta estar comiendo y que haya problemas en la mesa, con los platos de los demás o el mío”.

“La persona me pidió la cuenta, se la cobró mi hermana y no puedo creer que el ticket era de 2 mil pesos y no me dejaron ni un pu** dólar”, expresa en llanto y con mucha indignación.

Al final, Joyce reveló: “A mí no me jode la propina, sino que todo lo que hice para que ellos salieran contentos, pero ni me agradecieron ni con propina ni con palabras”.

Usuarios en redes dividieron opiniones sobre las palabras de la mesera.

“La gente está equivocada. La propina no es obligatoria aun haciendo un buen trabajo”, “ahí es que te das cuenta que ese trabajo no es para ti. Pasa la página”, “los meseros viven de la propina. Si usted va a un restaurante donde hay meseros y no tiene dinero para dar propina, mejor no vaya”, “muchos critican, pero este tipo de trabajo no es fácil, muchas veces viven de un sueldo y no les alcanza, la propina es opcional, pero cuando hay una atención especial para el cliente, mínimo, déjenle algo de propina”.