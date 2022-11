Mexicana que viajaba a Tuxtla toma avión equivocado y termina en Seattle… sin visa

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque suena a algo que sólo pasaría en las películas, una joven informó que la aerolínea por la que viajaba la subió a un avión equivocado.

María José buscaba viajar de Guadalajara a Tuxtla Gutiérrez, sin embargo, cuando tenía que abordar, el avión al que la subieron era uno que la llevaría a Seattle, Washington, Estados Unidos, sin visa ni pasaporte.

“Todo sucedió en la ciudad de Guadalajara, actualmente todavía me encuentro en el aeropuerto (de Seattle). Yo compré un vuelo de avión redondo, era Tuxtla – Guadalajara y Guadalajara – Tuxtla.

“El problema fue mi regreso, cuando yo tomé el vuelo para Tuxtla, abordé en la ventanilla pero al momento de subirme al avión, checaron mi pase de abordar y me mandaron a una fila. Yo pues obviamente obedecí instrucciones y me fui a la fila que me mandaron”, señala en su video.

Al entrar al avión, por obvias razones, su asiento se encuentra ocupado, por lo que pronto la dirigen a otro asiento.

“Cuando yo estoy arriba me pasan declaración de aduana y yo me quedo ‘¿Por qué tengo que llenar este formulario?’ y en ese momento me dicen que el viaje iba para Seattle.

“Yo no tengo pasaporte, entonces le digo a la azafata que si me puede asistir para ayudarme a llenar y me dice ‘¿Entonces cómo estás viajando si no tienes pasaporte?’ y le digo pues es que es un viaje nacional, no ocupo nada”, indica.

La joven tuvo que corroborar con otra pasajera hacia dónde iba el vuelo, confirmando que su destino era Seattle, una ciudad de Washington en Estados Unidos.

Los trabajadores que se encontraban en el avión le informaron a la mujer que se comunicarían con sus familiares para que estuvieran enterados de que su vuelo había estado equivocado, hecho que le confirmaron con un papel que citaba “Familiares de Pax ya están informados y enterados de su regreso, sigo pendiente, saludos”.

Sin embargo, al lograr comunicarse ella con sus familiares corroboró que la información otorgada por los trabajadores era mentira, ya que sus familiares no estaban enterados de que habían colocado a la joven en el vuelo equivocado.

Posteriormente, la aerolínea la dirigió a Migración, donde se le tomaron sus huellas digitales y después la escoltaron hasta la puerta de su avión, ya que, por día, sólo sale un vuelo entre Guadalajara y Seattle.

