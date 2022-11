Rescatan a bebé que desapareció hace dos años en Cancún: fue secuestrada por su padre.

Comparte esta Noticia

2 años y cinco meses estuvo desaparecida una menor en Cancún. la Fiscalía de Quintana Roo rescató a la niña, pero no halló a Francisca D, su madre, por lo qoserle temen que haya sido asesinada.

Información dentro de la corporación confirmó que el principal sospechoso, la expareja de Francisca, fue detenido la mañana de este martes 29 de noviembre en el fraccionamiento Villas del Mar III.

La detención del presunto fue gracias a las investigaciones realizadas por la madre de Francisca, doña María y de la Fiscalía General del Estado. La autoridad ministerial arribó al domicilio del responsable con varios elementos de la Policía de Investigación y, dentro de la casa, estaba la menor sana y salva.

La FGE citó a María Dolores para que le entreguen a su nieta, misma que acudió a las instalaciones de la fiscalía en compañía con su otra hija menor, quienes al ver a la pequeña de dos años, el sentimiento les ganó, comenzaron a llorar y la abrazaron.

El caso aún no acaba pues Francisca Mariner Salas Blanco no estaba en el domicilio del presunto, la familia teme que el hombre le hizo daño y no quiera hablar.

Francisca Mariner Salas Blanco, desapareció el 22 de junio del 2020, cuando tenía 17 años de edad, su hija de 2 meses también fue vista por última vez en esa misma fecha y desde entonces, nadie sabe del paradero de Francisca.

Los datos que pudo obtener Informado Caribe es que el celular de Francisca, de acuerdo al rastreo del aparato, dio como resultado que se encontraba cerca del domicilio del presunto y fue por eso que en la zona realizaron diversos operativos de búsqueda, sin resultados hasta este martes.

La Fiscalía General del Estado sigue con las averiguaciones para dar con el paradero de Francisca, se espera que el detenido hable en las próximas horas, pero la familia teme que se mantenga callado, como en el caso de Fernanda Cayetana, en donde Cauich, presunto raptor de la menor, no ha dicho nada.