México presentará segunda demanda por tráfico de armas provenientes de EU: Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO.- México presentará una segunda demanda por tráfico de armas provenientes de Estados Unidos, informó el canciller Marcelo Ebrard, al comparecer ante el Senado, donde informó que en un año, nuestro país aseguró 55 mil 996 armas ilegales de fuego, provenientes del vecino país, de las cuales 21 mil 430 fueron armas largas.

El secretario de Relaciones Exteriores detalló que la mayor parte de ese equipo que utiliza el crimen organizado son compradas en 10 condados de la Unión Americana, particularmente en Maricopa, Arizona, lugar de donde fueron adquiridas mil 482 armas de fuego largas decomisadas.

El canciller admitió que el diferendo legal con los productores y expendedores de armas de Estados Unidos seguirá creciendo, pero es necesario frenar el flujo de armamento ilegal a México, pues éste supera en mucho la compra oficial que realiza el gobierno de nuestro país para el Ejército y los cuerpos policíacos.

La reducción de la violencia y los homicidios en territorio nacional no disminuirá, expuso Ebrard, mientras no disminuya el tráfico de armas, y agregó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, apoya esta postura de México, pese a un primer fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que no frenó dicho flujo ilegal.

“Puedo informarles también que estamos preparando ya la segunda demanda ¿La segunda demanda por qué la preparamos? Porque hubo una legislación bipartidista en Estados Unidos, acaba de entrar en vigor, esto les estoy hablando en junio y julio de este año, que establece como delito federal.

“Es un delito en Estados Unidos ya el tráfico ilícito de armas y penaliza a los prestanombres o a quienes compren armas que van destinadas a los delincuentes”, informó el secretario de Relaciones Exteriores a los senadores.

El tema será tratado con el gobierno de la Unión Americana en el próximo diálogo binacional en materia de seguridad.

Marcelo Ebrard dijo que el Gobierno de México mantendrá inquebrantable su principio de resolver los diferendos internacionales por medio de la vía pacífica, y en este sentido señaló que el país requiere mayor cohesión para enfrentar el entorno internacional.

Por ello, el Gobierno mexicano seguirá buscando la mediación desde el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania, establecer corredores humanitarios y poner freno a las hostilidades.

Por otra parte, Ebrard Casaubón informó que México comprará medicamentos contra el cáncer infantil de última generación a la India, así como insumos médicos.

Fuente: Excélsior