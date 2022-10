“Que alguien me mantenga”: Joven influencer rompe en llanto porque no quiere trabajar

Comparte esta Noticia

A través de su cuenta de TikTok, una joven influencer compartió un video, en el que entre lágrimas, menciona que “alguien la mantenga”, ya que no quiere trabajar.

En el video, la muchacha explica que “no lo haría si no fuera urgente” y pide que la mantengan, pues sus padres quieren obligarla a estudiar o tener un trabajo formal, truncando sus sueños de ser influencer y realizar costosos viajes por el mundo.

Dicho clip ya cuenta con 7.1 millones de reproducciones en TikTok y está lleno de comentarios de todo tipo.

“Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesita una solución, es muy difícil todo esto”, expone la joven entre lágrimas.

Entre los comentarios, hay quienes aseguran que se trata de una broma y otros que reclaman el hecho de que “no se trabaja por gusto, sino por necesidad”.

Sin embargo, la joven subió otro video en el que explicó que “no es chiste” y que además le están pidiendo entrevistas, pero sin pagarle. Le solicitó al público que no comparta los videos en los que ella aparece y que no le pagan regalías.

La influencer tiene más de 260 mil seguidores, pero antes tenía una cuenta de 600 mil que le fue cerrada por TikTok debido a que exigía en sus transmisiones que le transfieran dinero. De hecho una de las razones por las que sus papás tomaron la decisión de obligarla a trabajar (o expulsarla de su casa), debido a que ella no ha cumplido su parte cuando dejó la escuela, de monetizar su cuenta, para tener el permiso de seguir siendo influencer.