Militares rusos asesinan a modelo y francotiradora brasileña en Ucrania; compatriota intentó salvarla, pero también murió

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 30 de junio fueron asesinados dos brasileños voluntarios durante un ataque ruso en la ciudad de Karhkiv, al este de Ucrania. Las víctimas mortales fueron la ex modelo y francotiradora Thalita do Valle, de 39 años, y su compañero, el ex soldado Douglas Burigo, de 40.

Tanto Thalita como Douglas eran miembros de la Legión Internacional de Voluntarios y se encontraban en un búnker con su tropa cuando los militares del Kremlin lo bombardearon en dos ocasiones. La primera, según Jornal da Record, la ex modelo y actual estudiante de Derecho sobrevivió, pero en el segundo ya no, a pesar de que su compañero regresó para salvarla, lo que también le costó la vida.

Esta guerra no era la primera vez que Thalita se enlistaba para apoyar a un país durante un conflicto bélico. Y de hecho se sabe que un escritor estaba trabajando con ella para contar su experiencia como voluntaria en guerras.

En su canal de YouTube “Tatha do Valle” documentó algunas de sus experiencias como voluntaria en Irak, hace un par de años. The Mirror dijo que durante ese tiempo la famosa ex modelo recibió entrenamiento como francotiradora y, debido a que aprendió pronto, se unió a Peshmergas, las fuerzas militares armadas de la región independiente de Kurdistán.

De acuerdo con este medio británico, Thalita se había unido como voluntaria del Ejército de Ucrania hace no más de tres semanas y que estaba trabajando como rescatista y francotiradora. De inicio sirvió en la capital Kiev, pero tras un ataque de los rusos la tropa en la que estaba se había movido hacia la ciudad de Kharkiv.

Su hermano Theo Vieira, relató que la mujer de 39 años habría llamado por teléfono a su familia para decirle que los invasores estaban rastreando la actividad de los teléfonos del Ejército ucraniano, por lo que solo se comunicaría lo indispensable, para avisarles que estaba bien.

Sin embargo, la última vez que supieron de ella fue el lunes 27 de junio, cuando informó que ya estaba en Kharkiv con su tropa. Tres días después ocurrió el bombardeo donde ella y su compatriota murieron.

En tanto, Jornal da Record contó que Douglas Burigo era un ex militar brasileño de 40 años, quien se había enlistado como voluntario para la guerra de Rusia contra Ucrania apenas en mayo. Durante el mes que estuvo en aquel país ex soviético, compartió en sus redes sociales que mostraban cómo se vivía la invasión del Kremlin.

Una semana antes de ser asesinado, Douglas le mandó un audio a sus amigos diciéndoles que no estaba seguro si regresaría con vida a Brasil. Se sabe que durante cuatro años fue efectivo del Ejército de su país y que hacía no mucho había decidido ser voluntario; aunque llevaba un mes en Ucrania, no fue sino hasta junio cuando se involucró activamente en los combates contra las tropas de Vladimir Putin.

Douglas Burigo estaba en el mismo equipo que Thalita do Valle. El pasado jueves 30 de junio, los rusos atacaron el búnker en Kharkiv donde se refugiaban y durante el bombardeo fatal, él regreso al sitio para buscarla, pero entonces vino un segundo ataque en el cual ambos perdieron la vida.

Según medios de comunicación, fue un integrante de la Legión Internacional de Voluntarios, a la cual pertenecían, quien confirmó sus muertes y la comunicó a sus familias,

Fuente: El Heraldo de México