Mon Laforte responde a las críticas de otras mujeres que la llamaron “falsa feminista”, por casarse con un hombre.

La cantante chilena Mon Laferte ha causado bastante controversia por algunos de sus discursos como feminista, pues ha recibido varias críticas por ello. Esta situación volvió a resurgir ahora que anunció que acaba de contraer matrimonio con Joel Orta, el papá de hijo, con un hermoso vestido blanco de manga larga y tela de encaje.

Pero a pesar de que sus fanáticos le han deseado mucha felicidad a la nueva pareja, muchas mujeres han comenzado a criticar a Mon, pues aseguran que hacerlo fue hipócrita de su parte, ya que es feminista.

Mon Laferte asegura que fue un bonito momento el realizar esa ceremonia por lo que representa, una unión con su pareja Joel Orta. Asimismo, responde que los haters que se burlan de su boda por que es feminista se debe a que no entienden en que consiste ser feminista.

“No creo que choquen, para mi entender el feminismo es que las mujeres podamos tener la libertad de hacer lo que nos venga en gana, ya sea casarte, no casarte, rasurarte o no rasurarte, abortar o no abortar, pero lo principal es que no queremos que nos violen, que abusen de nosotras, entonces no me hace sentido, aunque yo me case sigo pensando que podemos decidir sobre nuestro cuerpo” afirma Mon Laferte.

Declaró que este mensaje era tanto para las mujeres que la acusan de ser una mala feminista, como para los hombres que se burlan de ella por serlo.