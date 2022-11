CFE recomienda “lavar a mano” para no pagar tanto en los recibos de luz.

Comparte esta Noticia

En redes sociales criticaron a la Comisión Federal de Electricidad, por una publicación en redes sociales, en donde invitan a la población a “lavar a mano” la ropa para ahorrar energía.

Este mensaje generó gracia entre los internautas pues pensaban que se trataba de alguna broma.

Explicó la compañía que puede ahorrarse energía cambiando algunos hábitos en el hogar como lavar a mano, pues según la CFE esto puede ayudar a bajar el consumo de electricidad y que el recibo de luz no llegue tan alto.

Pero para los usuarios esto no fue de su agrado algunos comentarios en redes fueron: “Ya casi nos dicen paguen luz pero no la usen, ¡Aah! pero que chistosos me resultaron”, “Dudo que sus empleados laven a mano”, “Entonces el hecho es vivir como un cavernícola, o quizás sería mejor que UD bajen sus costos”.

Pese a este polémico mensaje la CFE hizo algunas recomendaciones más como lo son: el uso de focos ahorradores, apagar luces que no se utilicen, desconectar aparatos, aprovechar la luz natural, mantener limpio el microondas. etc.

Y explicó que su intención era explicar que si los cobros excesivos surgen cuando los usuarios rebasan la cantidad de kilowatts subsidiados, provocando que los “excesos” se cobren hasta 4 pesos cada uno, cuando su precio con subsidio es de 60 centavos cada uno.