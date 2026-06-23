Morena descarta cargos para aspirantes que pierdan encuestas rumbo a 2027

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CIUDAD DE MÉXICO.- La dirigente nacional de Morena, Citlalli Hernández, advirtió que los aspirantes que no resulten favorecidos en las encuestas para definir candidaturas rumbo a las elecciones de 2027 no recibirán cargos o posiciones políticas como compensación.

Durante una conferencia de prensa, señaló que las reglas aplicadas en el proceso presidencial de 2024 fueron extraordinarias y no se repetirán en la selección de candidaturas para los próximos comicios.

“Como hay un antecedente cercano, quizá se crea que son las mismas reglas. No lo son”, afirmó.

La dirigente recordó que, tras la encuesta presidencial de 2024, figuras como Ricardo Monreal, Adán Augusto López Hernández y Gerardo Fernández Noroña ocuparon posiciones relevantes dentro del Congreso, situación que descartó para el proceso de 2027.

Deberán aceptar los resultados

Hernández explicó que quienes busquen una candidatura deberán firmar un documento en el que se comprometen a respetar los resultados de las encuestas internas.

Aseguró que existe disposición entre los aspirantes para participar bajo estas condiciones y descartó escenarios de ruptura al interior del movimiento.

“La verdad es que no vemos ni rupturas ni diferencias”, sostuvo.

Inician registros para las elecciones de 2027

Los registros de aspirantes de Morena, así como de sus aliados el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, se realizarán durante esta semana en el World Trade Center de la Ciudad de México.

Para Quintana Roo, el registro de aspirantes está programado para el viernes 26 de junio, junto con Querétaro, San Luis Potosí y Sonora.

Morena rechaza críticas sobre afiliaciones

Por su parte, Ariadna Montiel afirmó que el partido entregará lineamientos a los aspirantes para evitar conductas que puedan interpretarse como actos anticipados de campaña.

Asimismo, rechazó los señalamientos sobre presuntas irregularidades en el sistema de afiliación digital de Morena y atribuyó las críticas a sectores opositores al movimiento.