Detectan 15 familiares de senadores en nómina del Senado; cuestan 8.3 mdp anuales

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Infografía: Excélsior

CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de la República destina al menos 8.3 millones de pesos brutos al año al pago de salarios de 15 familiares de legisladores federales y de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, de acuerdo con un análisis de las nóminas públicas de la Cámara Alta.

La revisión identifica a hijos, hermanos, sobrinos y nietos de 10 senadores, incluidos suplentes, además de familiares de un diputado federal y de la mandataria veracruzana. En conjunto, estos trabajadores representan una nómina mensual bruta de 697 mil 530 pesos, equivalente a más de 8.3 millones de pesos al año.

Entre los casos señalados destaca Manuel Añorve Anguiano, hijo del coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, quien percibe 100 mil pesos mensuales brutos como asesor legislativo. También figura Emiliano González González, hijo del senador Gerardo Fernández Noroña, con una remuneración bruta de 80 mil pesos mensuales.

Asimismo, el análisis menciona a Alberto Nahle Sánchez, sobrino de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien se desempeña como asesor legislativo con un salario bruto de 35 mil pesos al mes.

Otro de los casos reportados es el de Aitana Inzunza Meza, hija del senador morenista Enrique Inzunza Cázares, contratada como asesora legislativa.

La revisión también señala que la senadora del PT, Yeidckol Polevnsky, es la legisladora con más familiares identificados en la nómina del Senado, al contabilizarse cuatro personas vinculadas a ella: una hermana, una hija, una sobrina y una nieta.

Los datos corresponden a registros públicos de la Cámara Alta y forman parte de un análisis sobre la integración de la nómina legislativa y la contratación de personal relacionado con actores políticos.

Con información de Excélsior