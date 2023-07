Nadie creía en Heath Ledger como Joker: Christopher Nolan revela rechazo al actor

Comparte esta Noticia

NUEVA YORK.- Tras el evidente éxito de la nueva cinta de Christopher Nolan, “Oppenheimer”, algunas personas han recordado las películas que han consolidado al director británico-estadounidense como una de los figuras más importantes de la industria cinematográfica, y por supuesto la producción que destacó fue “Batman: el caballero de la noche” (2008).

Esta cinta, que forma parte de una trilogía, es mejor recordada por el increíble papel del ya difunto actor Heath Ledger como Joker, el archivillano de Batman. Sin embargo, no es muy conocido que muchos dudaron de Nolan, incluso gente cercana, y su casting donde eligió al protagonista de “10 cosas que odio de ti” para encarnar al rival del murciélago.

Tanto fans como el propio hermano y guionista de la cinta de Batman, Jonathan Nolan, dudaron de la elección, en parte, había burlas homofóbicas por que el difunto actor había aparecido en la película “Secreto en la montaña”, y lo creían incapaz de ponerse en los zapatos del despiadado Joker.

En entrevista para The Hollywood Reporter, Jonathan Nolan recordó la controversia suscitada con la elección de Ledger.

“El personaje de Joker era un gran reto para nosotros. Chris tuvo una reunión con Heath Ledger pero nadie lo entendió. Yo no lo entendí y el estudio tampoco. Todos le decían -No lo vemos- (…) Era un desastre, era la peor elección de casting de la historia. Pero Chris se mantuvo firme y siguió adelante. El plan no era dar a los fans lo que pedían, sino lo que querían, lo que realmente querían”, dijo el también guionista.

La perseverancia de Nolan y su confianza en Heath Ledger hizo que la segunda parte de la trilogía del Caballero de la Noche sea una de las citas más recordadas de todos los tiempos. El papel que encarnó Ledger lo hizo merecedor de un Óscar por Mejor Actor de Reparto.

Heath Ledger llegó a confesar en entrevista para Empire, que para su papel como Joker se inspiró en el delirante Alex DeLarge, interpretado por Malcolm McDowell en La naranja mecánica (1971).

Lamentablemente, Ledger ya no alcanzó a disfrutar de su éxito ya que falleció a principios del 2008, meses antes del estreno de la cinta, sin embargo, recibió varios premios póstumos. La cinta se convirtió en un éxito en taquillas, logró recaudar más de mil millones de dólares a nivel mundial convirtiéndola en la 23° película más exitosa de todos los tiempos.

Fuente: El Sol de México