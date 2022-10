“Ni modos, la edad nos pega a todos”: dice Maribel Guardia sobre “incidente con los filtros” que reveló su verdadero rostro.

Comparte esta Noticia

“Ni modos, la edad nos pega a todos”, dijo una sonriente Maribel Guardia a un reportero de espectáculos que le volvió a recordar cuando se convirtió en blanco de duras críticas y crueles burlas, cuando por culpa de los filtros quedó descubierto su rostro al natural.

Todo ocurrió hace unos meses cuando la actriz y cantante compartió un video en Instagram, el cual llamó la atención debido a que era bastante evidente que estaba usando filtros e incluso fue posible ver cómo estos se movieron y dejaron al descubierto las arrugas de su cara.

“Si me acuerdo bien”, dijo sonriente, “pero pues no puedo hacer nada, así soy y ni modos, nadie es joven para siempre”, dijo la cantante y actriz que supera los 60 años.

También negó lo señalado por algunos cibernautas, quienes le criticaron hasta más no poder sobre su supuesto rechazo a envejecer. En esa ocasión ella procedió a eliminar el clip y nunca tocó el tema hasta ahora.

“Soy artista, y obviamente me gusta presentar una buena imagen. Si prefiero salir bien maquillada, preciosa, ¿Cuál es el problema? Se perfectamente mi edad, nunca la he escondido, pero aún así me encanta estar bien arreglada y hacer ejercicio para mantenerme sana y esbelta”, declaró.

Este incidente llega días despúes de que la intérprete de ‘Chacalón’ dijera en un reciente encuentro con la prensa que ella nunca sube de peso: “Tengo la suerte de que como no subo de peso tengo un clóset lleno de ropa que me queda de toda la vida… Yo no sé qué es que un pantalón ya no te cerró o ya no te quedó porque toda la ropa que tengo me queda”.

Por otro lado, Maribel Guardia dejó en claro que nunca la verán con canas: “Yo primero muerta que sencilla, ¿cómo que las canas? Esas cosas a mí no me gustan… Yo voy a ser toda cuquis, viejita, viejita pero bien arregladita, con mi pelo teñidito, maquilladita; es parte de mi actitud ante la vida, gustarme yo primero”.

Maribel del Rocío Fernández García, mejor conocida como Maribel Guardia, nació un 29 de mayo de 1959 en San José, Costa Rica, por lo que ahora tiene 63 años de edad. La actriz, cantante y conductora inició su carrera artística en 1980 y hoy en día es una de las celebridades más queridas de la televisión mexicana.