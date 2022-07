“No puedes hacer lo que quieras”: narco amenaza a influencer Fofo Márquez que mandó cerrar un puente en Jalisco para grabar un TikTok.

Jalisco.- “Vamos a cerrar. Me voy a poner a bailar, a hacer TikToks; para que vean otra vez lo que el dinero puede llegar a hacer aquí en México”, dijo Rodolfo Fofo Márquez. Este mensaje catapultó al llamado “influencer millonario” en las redes sociales.

Pero…

También generó malestar entre diversos usuarios. De entre ellos, se asegura en redes sociales, a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Una supuesta advertencia del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) empezó a viralizarse en las redes sociales.

En el mensaje replicado por @BambynoRs se lee: “Fofo Márquez se atrevió a cerrar la circulación del Puente Matute Remus, lo cual es un acto que nosotros no toleramos, mucho menos vamos a dejar que un pen#$% como este venga a hacer este tipo de cosas. Nosotros somos los que mandamos en Jalisco y en todo México”.

En el mismo mensaje se amenaza al influencer.

A ti, ‘Fofo’ Márquez, te diremos que te andes con cuidado porque no dejaremos que vengas a Guadalajara creyendo que puedes hacer lo que quieras. Aquí en Jalisco manda el señor Mencho . Si te volvemos a ver en Guadalajara te vamos a levantar y ahí sí, ni todo el dinero que tienes te va a ayudar”.

Cerrar Puente Matute Remus no fue la mejor ocurrencia de Fofo Márquez, quien hace unos días compartió un video en que se le escucha ofrecer disculpas.

Quiero pedirles una disculpa pública a toda la gente que se ofendió. Yo había visto que ya otros influencers lo habían hecho y lo hice a manera de contenido; mucha gente lo ha hecho, a lo mejor mis palabras no fueron las correctas cuando yo dije que ‘el dinero y el poder’, ¿saben?, luego digo babosadas”, dijo.

Fofo Márquez hizo saber que el video en que anunciaba el cierre de la vialidad con autos de lujo tuvo 10 millones de vistas y fue una locura en menos de 24 horas.

Al día siguiente esto estaba en las noticias y me tumbaron el TikTok; de hecho ahorita está penalizada (la cuenta), ya recuperé la cuenta, pero está penalizada”, detalló. “Yo creo que no medí la gravedad del asunto, no quiero que se ofendan; lo hice como contenido excéntrico”.