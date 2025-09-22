“Noche de café y poesía” recibe a Agustín Labrada y sus versos

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- En la tercera cita de “Noche de café y poesía”, Agustín Labrada, poeta y escritor de narrativa cubano, dio a conocer su obra y explicó los procesos de creación. El evento fue organizado por el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Playa del Carmen.

Ernesto Santiago Martínez Cuéllar, director general del Instituto, estableció que esta es una actividad sin costo, que fortalece y diversifica la agenda cultural de la presidenta municipal Estefanía Mercado.

“Es nuestra tercera “Noche de café y poesía” y agradecemos la buena respuesta de los amantes de la literatura. Les invitamos a que consulten nuestras redes sociales, para saludarlos y que participen en la próxima edición en el mes de octubre”, añadió.

Agustín Labrada ha sido multipremiado en México y otros países como Perú. Su obra ha abarcado también las áreas de periodismo, narrativa y por supuesto la poesía, por lo cual es conocido en más de 70 naciones.

Su primer libro fue editado en 1987, en su natal Cuba. Recitó varios de sus poemas que fueron recibidos con aplausos de los asistentes en el Foro Cultural.

Durante la velada, los presentes le hicieron algunas preguntas:

-¿Cuál es su inspiración ?

“Es muy relativo. Es algo mágico como una energía que te invade en algunos momentos al azar. No hay una regla”.

-Cuando termina una obra, ¿Cuándo se sabe si es publicable?

«Hay que tener calma. Dejar reposar el texto o el poema.

-¿Se puede escribir poesía sin seguir las reglas?

“Hay una originalidad. Generalmente hay una tendencia hacia el romanticismo, pero hay que documentarse, porque la poesía no se inventó en este siglo. Pero para un desahogo personal, todo es válido.

-¿Cuál es su poema favorito y su escritor predilecto ?

“Jorge Luis Borges y su poema Himno”.

Como ya es una tradición en “Noche de café y poesía”, varios fans subieron al escenario para declamar poemas propios y ajenos, recibiendo el reconocimiento de sus amigos y acompañantes.