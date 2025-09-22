Q. Roo se suma al programa “Viernes Muy Mexicano” para apoyar a pequeños comercios

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció el arranque del programa nacional en Quintana Roo “Viernes Muy Mexicano”, una iniciativa que se celebrará el próximo 26 de septiembre en todo el estado y que se replicará cada último viernes de mes, con el propósito de impulsar el consumo en negocios familiares y locales, apoyar al comercio formal y fomentar el orgullo por la cultura y tradiciones mexicanas.

“Hay cosas muy sencillas que pueden transformar la vida de una familia y una comunidad entera, como entrar a la tiendita y que nos atienda alguien que conocemos de toda la vida. Ver la fonda del barrio llena porque la gente decidió apoyar lo nuestro. Llegar a la panadería y que el pan se acabe temprano porque las y los vecinos prefieren ese pan calientito y recién hecho aquí. Eso es fuerza comunitaria, eso es identidad, eso es ´Viernes Muy Mexicano´, explicó la gobernadora de Quintana Roo.

Durante el arranque del programa, recordó que por mucho tiempo de gobiernos neoliberales el consumo de productos importados creció más rápido que el de los nacionales. “Nos daba pena comprar lo hecho en México, incluso lo hecho en Quintana Roo. Pensábamos que lo de fuera era mejor y preferíamos lo importado. Y mientras tanto, la derrama económica se iba lejos, no se quedaba en nuestras comunidades, no se quedaba en nuestras colonias ni en nuestras regiones. Nuestros negocios locales se fueron debilitando” apuntó la titular del Ejecutivo.

Este programa es una iniciativa de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (CONCANACO) que suma al Plan México que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum para cuidar los empleos, fortalecer la economía local y consolidar los negocios familiares. Fue presentado con la presencia de Octavio de la Torre Steffano, presidente de la CONCANACO, organismo que representa a más de 5.2 millones de empresas en todo el país.

Se estima que en el primer viernes se registrarán 10 mil comercios. La meta total en Quintana Roo es de más de 36 mil establecimientos, de los cuales 26 mil 700 serían comercios, 8 mil de servicios y mil 900 de turismo en el estado.

Acompañada del secretario de Desarrollo Económico en el estado, Paul Carrillo de Cáceres, la titular del Ejecutivo explicó que con el programa “Viernes Muy Mexicano” damos un paso firme para cambiar esa tendencia. “Ratificamos que lo hecho en México tiene calidad, identidad y valor. Y nunca me cansaré de decir que lo “Hecho en Quintana Roo”, claro que está muy bien hecho”.

Mara Lezama precisó que cada último viernes del mes tendremos una oportunidad distinta para apoyar a quienes madrugan y trabajan hasta que cae la noche. No se trata solo de un descuento o de una promoción, se trata de transformar vidas, porque cada peso que se queda en un negocio familiar se convierte en comida en la mesa, en colegiaturas pagadas, en empleos que se sostienen, en esperanza que no se apaga.

Puntualizó que en Quintana roo hay más de 68 mil negocios que sostienen la economía real. Detrás de ellos hay mujeres y hombres que nunca se rinden, que con su esfuerzo diario mantienen vivo el pulso de nuestra tierra. Y enfatizó que con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo el consumo local es una prioridad.

Durante el evento, Octavio de la Torre, presidente nacional de CONCANACO-Servytur, entregó el reconocimiento por el Lanzamiento “Viernes Muy Mexicano”, a la gobernadora Mara Lezama, por impulsar esta iniciativa.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico Paul Carrillo, enfatizó que el programa fortalecerá al sector productivo de Quintana Roo, generando más oportunidades para las MIPyMES locales y fomentando la competitividad en mercados nacionales. “Con la coordinación del gobierno estatal y la participación de las y los empresarios, el ´Viernes Muy Mexicano´ será un motor para el desarrollo económico sostenible en nuestra entidad”, puntualizó.

El presidente nacional de CONCANACO-Servytur Octavio de la Torre, agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por impulsar esta iniciativa, y a la gobernadora Mara Lezama por estar siempre cerca de los comerciantes, impulsando la marca Hecho en Quintana Roo.

Explicó que los negocios participantes reciben un distintivo oficial con la leyenda “Aquí se vive un Viernes Muy Mexicano” y un código QR que enlaza a un mapa digital, permitiendo que las familias ubiquen fácilmente a los comercios registrados. Asimismo, se impulsará la realización de Ferias Regionales en colaboración con autoridades estatales y municipales, como una plataforma para mostrar la diversidad cultural, gastronómica y económica de cada comunidad.

Al dar la bienvenida, la presidenta de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña, invitó a los cancunenses a participar en este evento que traerá beneficios a comerciantes y consumidores.

Entre otras personas estuvieron en el presídium Eugenio Segura Vázquez, Senador del Congreso de la Unión por Quintana Roo de la LXVI Legislatura; Rafael de Jesús Ortega Ramírez, Presidente CANACO Cancún; Amir Efrén Padilla Espadas, Presidente CANACO-Servytur Chetumal-Tulum, y Adán Toledo Lucero, Presidente CANACO Playa del Carmen.