Ocho ministros presentarían este martes su renuncia a SCJN

CIUDAD DE MÉXICO.– El Senado está a la espera de la notificación de las ministras Norma Piña y Margarita Ríos Farjat, así como de los ministros Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez y Juan Luis González Alcántara Carrancá de que no irán a la elección popular, con su consecuente renuncia con efectos al 31 de agosto del próximo año.

Mientras, el Senado ya tiene en lista el uso del llamado pase automático para someterse a un proceso electoral a las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres.

Con ello, los togados podrán acceder a su haber de retiro, el cual se calculará con base en el tiempo que estuvieron en la Corte.

El artículo Séptimo transitorio de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) establece que “las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2025, no serán beneficiarias de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria señalada en la fracción I del artículo 96 de este Decreto, misma que tendrá efectos al 31 de agosto de 2025; en estos casos, el haber de retiro será proporcional al tiempo de su desempeño”.

La ley establece que la fecha límite para que los ministros presentaran su declinación a la candidatura es el día 30 de octubre próximo, es decir, este miércoles.

La Mesa Directiva del Senado emitió el Acuerdo “por el que se establece el procedimiento de recepción de las declinaciones de candidaturas de las personas que se encuentran en funciones como ministras, magistradas electorales de Sala Superior y Salas Regionales; magistradas de circuito y juzgadoras de distrito, así como de las manifestaciones para contender para un cargo o circuito judicial diverso que realicen dichos operadores jurisdiccionales, en relación con el proceso electoral extraordinario” que se concreta el próximo año.

Ahí ordena que “la fecha límite para que las personas ministras, magistradas electorales de Sala Superior y Salas Regionales, magistradas de circuito y juzgadoras de distrito en funciones presenten ante esta Cámara de Senadores, en su caso, la declinación de su candidatura es el día 30 de octubre de 2024”, por lo que las dos ministras y los seis ministros del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no van a la elección deberán informarlo al Senado.

Y para ello, deberán entregar la declinación en la Oficialía de Partes de la Mesa Directiva, ubicada en la planta baja de su sede central, de Insurgentes y Reforma.

De acuerdo con información del propio Senado, los ocho ministros han avisado que entregarán su notificación de que no irán por la elección y concluirán su labor en la Corte el 31 de agosto del próximo año; es decir, horas antes de que comiencen a trabajar los nuevos ministros y ministras.

Dispone también que “con la finalidad de garantizar, en todo momento, los derechos político-electorales de las personas ministras, magistradas electorales de Sala Superior y Salas Regionales, magistradas de Circuito y juzgadoras de Distrito en funciones, la Mesa Directiva publicará en la página web del Senado el 31 de octubre de 2024 el listado de quienes presentaron la declinación”.

Las personas que no realicen esta notificación, como es el caso de las ministras Esquivel, Ortiz y Batres, serán incluidas por el Comité de Evaluación del Poder Judicial, que se integrará en las próximas horas, para que sean parte del listado definitivo de las personas juzgadores que irán por uno de los nueve asientos del nuevo pleno de la Corte.

El Senado cerró el sábado 26 de octubre el registro de los juzgdores federales que están actualmente en una posición y competirán por otra; por ejemplo, de magistrado electoral a ministro de la Corte o de juez de distito a magistrado de circuito.

Para el caso de los actuales ministros, Luis María Aguilar concluye su periodo como ministro de la Corte en noviembre próximo, pero como el plazo para informar que no irá a elección vence el miércoles, él deberá entregar al Senado el escrito en el que le informa que no irá a elección.

Un caso diferente el del magistrado de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, pues él concluye su cargo el 31 de octubre y ese asiento quedará vacante.

Fuente: El Sol de México/La Jornada