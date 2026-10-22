Pablo Lemus; el agua como negocio

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La última palabra

– Mal ejemplo de autoritarismo en estos tiempos del retorno de virreyes y virreinas.

Por Jorge A. Martínez Lugo

Lo que hacen los negocios desde el poder. Las necesidades sociales, usadas para el saqueo de recursos públicos: caso Jalisco.

La represión policiaca del gobernador Pablo Lemus Navarro contra la ciudadanía y la infiltración de grupos de choque encapuchados para “reventar” la marcha pacífica y criminalizar a los marchistas que exigían agua potable en la zona metropolitana de Guadalajara, todo ello, para ocultar y justificar la concesión a empresas “carnales” de la construcción del acueducto Jalisco, mediante una Asociación Público Privada APP, modelo saqueador de recursos públicos y generador de deuda para los estados.

Cañones de agua, garrotazos, tortura en la misma Casa Jalisco, son escenas que creíamos no volver a ver otra vez en México, similares a las que vemos ahora de represiones policiacas en Francia e Italia, ante la ola de protestas en Europa por la vida cara, falta de espacios laborales, precarización de los salarios, alzas en combustibles y falta de oportunidades para los jóvenes.

Ese modelo APP, Carlos Joaquín lo impulsó en Quintana Roo en la construcción del Puente Nichupté, mismo que fue cancelado por el entonces presidente López Obrador, por ser un modelo leonino, generador de deuda pública y el cobro al público.

ENCAPUCHADOS INFILTRADOS

El grave caso de represión policiaca e infiltración de encapuchados golpeadores para reventar la marcha pacífica en Guadalajara, está dejando muchas evidencias de lo peor de la política que estamos viviendo en el país y que tiene en el centro de la polémica al gobernador de Movimiento Ciudadano (MC), Pablo Lemus Navarro, quien quería ocultar y justificar el endeudamiento público estatal ante el reclamo social.

La presidenta Claudia Sheinbaum estableció desde la conferencia mañanera que la federación se haría cargo de la inversión para el acueducto Jalisco, de unos 12 mil millones de pesos, mientras que el estado haría la inversión en plantas potabilizadoras por unos 5 mil millones de pesos.

ALITO AGREDE A MAYNEZ

El oportunismo político de Alito Moreno, vio en el caso Jalisco, una oportunidad para tomar venganza contra Jorge Álvarez Máynez, presidente nacional de MC, a quien le arrojó agua sucia a través de su “porro oficial”, diputado Carlos Gutiérrez Mancilla, en otro espectáculo político denigrante.

El enterrador del PRI vio la oportunidad de volver agredir a Álvarez Máynez, con quien ya avanzaba una posible alianza electoral rumbo a 2027, pero el regreso de Dante Delgado atajó esta intención de Álvarez Máynez con el PAN y el PRI.

MAL EJEMPLO PARA VIRREYES

El uso de la fuerza policiaca de Lemus en ataque contra niños, jóvenes y personas de tercera edad en Casa Jalisco, es como el regreso del autoritarismo priista de los años setenta. Ojalá y sea un caso aislado.

A pesar de la descalificación de la presidenta Claudia Sheinbaum a la brutal represión, Pablo Lemus es un mal ejemplo de autoritarismo en estos tiempos del retorno de virreyes y virreinas en el segundo piso. Usted tiene la última palabra.