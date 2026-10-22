Quintana Roo busca recursos para mantener los C2 municipales y ampliar videovigilancia en 2027

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana busca recursos para reforzar en 2027 el mantenimiento de los centros de control municipales (C2) y ampliar la videovigilancia en zonas consideradas puntos ciegos, informó su titular, Adrián Martínez Ortega.

Para este año, señaló, la instalación de cámaras adicionales se concentrará en Bacalar y Othón P. Blanco. En este último municipio se analiza incorporar cinco puntos de monitoreo, cuya viabilidad será evaluada mediante un recorrido previo.

El funcionario explicó que para 2027 se pretende financiar el mantenimiento de todos los C2 y de las áreas de Plataforma México, con atención a Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas, por ser los municipios con menos recursos.

A menos de un año de concluir el quinquenio, indicó que la intención es alcanzar al menos 80 por ciento de equipamiento municipal en radios de comunicación y cámaras de solapa, además de mantener los equipos de los C2 en operación durante todo el año.

Martínez Ortega aseguró que actualmente todas las cámaras funcionan, después de sustituir piezas deterioradas por el uso y atender daños relacionados con fallas en el suministro eléctrico.

Inicialmente mencionó el reemplazo de una cámara que se quemó por los constantes problemas de energía. Al detallar los trabajos, también se refirió a cámaras y pantallas dañadas, así como a mejoras en el sistema de monitoreo.

En cuanto a la conectividad, informó que se instaló Starlink como respaldo para mantener el servicio cuando falle la conexión habitual a internet.